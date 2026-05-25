25 Mayıs 2026 Pazartesi
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 tutuklama

Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 20 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilere yönelik adli süreç tamamlandı. Soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 59 şüpheli tutuklandı.

Antalya merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, “Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet” suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 121 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında ayrıca 17 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, 6 şüphelinin askerlik görevini yaptığı, 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

59 şüpheli tutuklandı

Aralarında cezaevinde bulunan şüphelilerin de yer aldığı toplam 138 kişinin adli işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 59’u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden 51’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 28 kişi ise doğrudan serbest bırakıldı.

İşlem hacmi 11,4 milyar lira

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin Antalya’da 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu tespit edildi.

Mali incelemelerde zanlıların banka hesapları ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi ve hesap hareketi bulunduğu belirlendi.

Gözaltı kararı sayısı 189’a yükselmişti

Soruşturma kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinde 20 ilde 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonun genişletilmesiyle birlikte 6 kişinin daha dosyaya eklenmesi sonucu gözaltı kararı bulunan şüpheli sayısı 189’a yükselmişti.

