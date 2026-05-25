Borsa İstanbul haftaya pozitif başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle birlikte yurt içi piyasalarda da alıcılı seyir öne çıktı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir görünüm sergileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,89 değer kazancıyla 13.808,20 puandan tamamladı. Endeks, yeni haftanın açılışında ise önceki kapanışa göre 81,22 puan artarak yüzde 0,59 yükselişle 13.889,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi ise yüzde 0,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen sektör yüzde 3 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 0,77 ile kimya, petrol ve plastik oldu.

Küresel piyasalarda İran iyimserliği

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin olumlu açıklamalar yatırımcıların risk iştahını artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile görüşmelerin “düzenli ve yapıcı” ilerlediğini belirtmesi ve iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerini ifade etmesi, tarafların uzlaşı sağlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray da tarafların olası anlaşma için “iyi bir noktada” bulunduğunu ancak sürecin tamamlanmasının birkaç gün sürebileceğini açıkladı. Öte yandan New York Times’ın, ABD ile İran’ın “Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması” konusunda uzlaşmaya vardığı yönündeki iddiası da piyasalardaki iyimserliği destekledi.

Söz konusu gelişmeler, petrol arzının kesintisiz devam edebileceği ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanabileceği beklentilerini beraberinde getirdi.

Gözler ekonomik güven endeksinde

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtirken, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade etti. ABD ve İngiltere başta olmak üzere bazı piyasalarda resmi tatil nedeniyle işlemlerin gerçekleşmeyeceği kaydedildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyelerinin direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda bulunduğu bildirildi.