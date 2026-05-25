İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim faaliyetleri devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına dair önceki Cumhurbaşkanı Kararı iptal edildi.

Kararın, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yazısı üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11’inci maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

YÖK Başkanı Özvar’dan açıklama

YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleri doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintisiz şekilde süreceğini ifade etti.

Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması, ailelerin huzurunun korunması ve üniversite çalışanlarının haklarının gözetilmesi konusundaki süreci hassasiyetle yeniden değerlendirdiğini belirtti.

Özvar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması yönündeki güçlü irade doğrultusunda karar güncellenmiştir. İlk karar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesi gereken zorunlu bir hukuki işlemdi. Ancak sonrasında sunulan raporlar ve güncel durum değerlendirmeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız, her zaman olduğu gibi öğrencilerimizin, ailelerimizin ve üniversite çalışanlarımızın beklentilerini hassasiyetle gözetmiştir. Alınan kararın öğrencilerimiz, ailelerimiz ve yükseköğretim camiamız için hayırlı olmasını diliyorum.”