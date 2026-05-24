8 ülkeden İsrailli Bakan Ben-Gvir’e ortak kınama

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik muamele nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i sert ifadelerle kınadı. Ortak açıklamada, uygulamaların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Ortak açıklamada, “Gazze’ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail’de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukukun açık ihlali

Bakanlar, Ben-Gvir’in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının insan onuruna yönelik “utanç verici bir saldırı” olduğunu belirterek, bunun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlali niteliği taşıdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililerin işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma faaliyetlerinin esefle karşılandığı ve en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Nefret ve aşırıcılığı körüklüyor

Dışişleri bakanları, Ben-Gvir’in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediğine, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barış çabalarını sekteye uğrattığına dikkati çekti.

Bakanlar, Ben-Gvir’in eylemlerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmasının işletilmesini isteyerek, tekrar eden provokasyon ve ihlallerin önlenmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, tüm alıkonulan kişilerin insan haklarının korunması, insani muamele görmesinin sağlanması ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka tam riayet edilmesi gerektiği ifade edildi.