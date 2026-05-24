AjansHaber Gündem 8 ülkeden İsrailli Bakan Ben-Gvir’e ortak kınama

8 ülkeden İsrailli Bakan Ben-Gvir’e ortak kınama

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik muameleye ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları, Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik muamele nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’i sert ifadelerle kınadı. Ortak açıklamada, uygulamaların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu belirtildi.

Bakanlar, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in gözaltındaki aktivistlere yönelik davranışlarını “dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez” olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı.

Ortak açıklamada, “Gazze’ye gitmekte olan filodaki katılımcılara İsrail’de gözaltında bulundukları sırada aşırılıkçı İsrailli Bakan Itamar Ben-Gvir tarafından gerçekleştirilen dehşet verici, aşağılayıcı ve kabul edilemez muameleyi en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Uluslararası hukukun açık ihlali

Bakanlar, Ben-Gvir’in alıkonulan kişileri kamuoyu önünde kasten aşağılamasının insan onuruna yönelik “utanç verici bir saldırı” olduğunu belirterek, bunun uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunun açık ihlali niteliği taşıdığını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Ben-Gvir ve diğer İsrailli yetkililerin işgal altındaki Filistin topraklarında Filistinlilere yönelik yasa dışı ve aşırılıkçı kışkırtma faaliyetlerinin esefle karşılandığı ve en güçlü şekilde kınandığı kaydedildi.

Nefret ve aşırıcılığı körüklüyor

Dışişleri bakanları, Ben-Gvir’in provokatif eylemlerinin nefret ve aşırıcılığı körüklediğine, iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı barış çabalarını sekteye uğrattığına dikkati çekti.

Bakanlar, Ben-Gvir’in eylemlerine ilişkin hesap verebilirlik mekanizmasının işletilmesini isteyerek, tekrar eden provokasyon ve ihlallerin önlenmesi için somut adımlar atılması çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, tüm alıkonulan kişilerin insan haklarının korunması, insani muamele görmesinin sağlanması ve işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka tam riayet edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakan Gürlek: "Ceza infaz kurumları bireylerin geleceğini yeniden inşa ediyor"
Bakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov ile bir araya geldi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
MİT'in Suriye operasyonunda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ mensubu yakalandı
Kılıçdaroğlu cephesinden "görev başladı" mesajı
İçişleri Bakanı Çiftçi: "Devletimizin hafızası güçlüdür, adalet iradesi sarsılmazdır"
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca silahlı saldırıda yaralandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda zafer bordo-mavililerin: Trabzonspor 2-1 Konyaspor
Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: "Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız"
Netanyahu'dan İran açıklaması: "Nükleer tehdit ortadan kaldırılmalı"
DMM'den bayram öncesi dijital dolandırıcılık uyarısı
