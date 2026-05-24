Bakan Gürlek: "Ceza infaz kurumları bireylerin geleceğini yeniden inşa ediyor"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza infaz kurumlarında yürütülen psikososyal destek ve rehberlik çalışmalarının toplumsal uyumu güçlendirdiğini söyledi.

Rehabilitasyon ve eğitim vurgusu

Bakan Gürlek, hükümlülerin madde bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi, mesleki beceriler kazandırılması ve sosyal yaşama hazırlanmalarının temel hedefler arasında yer aldığını kaydetti.

Kurumsal iş birliği ve hedefler

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Gürlek, farklı kurumlarla koordineli şekilde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Gürlek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu alanda tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”