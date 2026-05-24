CHP Genel Merkezi’ndeki olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tahliye gerginliği sonrası meydana gelen olaylara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, olaylarla ilgili farklı suç başlıkları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 24 Mayıs’ta başlayan ve gün içerisinde devam eden olayların tüm yönleriyle değerlendirildiği ifade edildi.

Gösteri ve taşkınlık iddiaları inceleniyor

Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlediği belirtilen kişiler hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” suçlamasıyla işlem başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu değerlendirilen kişiler hakkında da Türk Ceza Kanununun 265’inci maddesi kapsamında “görevli memura direnme” suçundan soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler dosyaya girdi

Açıklamada, parti binası yakınlarında vatandaşların üzerine araç sürüldüğü ve bir kişinin yaralandığı olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilerek, söz konusu eylem nedeniyle TCK 86’ncı madde kapsamında “kasten yaralama” suçundan da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 24 Mayıs tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’, kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında TCK 265. maddesi kapsamında ‘görevli memura direnme’, parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86. maddesi kapsamında ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.”