Galatasaray Kulübü Başkanı Özbek: “Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız”

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün seçimli olağan genel kurulunda, tek adaylı seçim sürecinin kendisine ve yönetim kuruluna daha büyük sorumluluk yüklediğini belirterek, yeni dönemde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Şimdi daha iyisini yapacağız"

Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir araya geldiklerini belirten Özbek, üyelere, çalışma arkadaşlarına ve ailesine teşekkür ederek, yeni döneme ilişkin hedeflerini, şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün burada olup Galatasaray'ımızın yanında olan üyelere teşekkür ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Divan heyetine ve divan başkanına gösterdikleri çaba ve çalışma için teşekkür ediyorum. Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Verdiğiniz mesajı aldık. Devam edeceğiz. Şimdi daha iyisini yapacağız. Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için arkadaşlarımla tarihi bir sorumluluğumuz var. Şimdi çalışma zamanı. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız sevgili dostlar."