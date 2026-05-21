TFF, Süper Lig'de yabancı kuralının 10+4 olarak uygulanacağını açıkladı

Federasyondan yapılan ‘Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’ başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüpler A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu

bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 10’u için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2026-2027 sezonunda en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur. A takım listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. Önceki sezonlarda bu kapsamda sözleşme yapmış, A takım listesine yazılmış ve halen sözleşmesi devam eden 2002 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular 2026-2027 sezonu boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilirler. 2026-2027 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A takım listesine yazılmış 2003 yılı içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A takım listesine yazılabilirler.”

A takım listesinde yer almayan yabancı futbolcuların müsabakalarda forma giyemeyeceği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“14’ten fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig kulüpleri, A takım listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A takım müsabakalarında oynatamazlar.”

TFF, belirli ülke vatandaşlığına sahip oyuncular ile Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi futbolcuların sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hak kapsamında listeye yazılabileceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A takım listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023-2024 sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A takım listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2’nin e fıkrası kapsamında A takım listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takım'da oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A takım listesine bu doğrultuda yazılacaktır.”

Federasyon, 1 Ocak 2006 ve sonrasında doğan Türkiye A Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip futbolcular için liste zorunluluğu aranmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Kulüpler, 01.01.2006 veya daha sonra doğmuş ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A takım listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz."