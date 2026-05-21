Aston Villa, İstanbul'da UEFA Avrupa Ligi kupasına uzandı

Aston Villa, İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi kupasına uzandı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg’u 3-0 mağlup eden Aston Villa, 43 yıl sonra Avrupa’da kupa sevinci yaşadı. İngiliz ekibinin teknik direktörü Unai Emery ise organizasyonda 5. kez şampiyonluğa ulaşarak rekorunu geliştirdi.

Tüpraş Stadı’nda oynanan finalde Tielemans, Buendia ve Rogers’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan İngiliz ekibi, 43 yıllık Avrupa kupası hasretini sona erdirdi.

Avrupa arenasındaki ilk büyük zaferini 1982’de yaşayan Aston Villa, Hollanda’da oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası (Günümüzdeki adı UEFA Şampiyonlar Ligi) finalinde Bayern Münih’i 1-0 mağlup ederek kulüpler düzeyinde Avrupa’nın en büyük kupasını kazanmıştı.

İngiliz temsilcisi, bir sonraki sezon UEFA Süper Kupası’nda Barcelona’yı geçerek Avrupa’daki ikinci kupasını müzesine götürmüştü.

İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi kupasına uzanan Aston Villa, tarihinde ilk kez bu organizasyonda şampiyon olurken, Avrupa kupası sayısını da 3’e çıkardı.

Emery, Avrupa Ligi’ndeki rekorunu geliştirdi

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi’nde bir kez daha mutlu sona ulaşarak organizasyon tarihindeki özel yerini pekiştirdi.

İstanbul’a UEFA Avrupa Ligi’nde en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktör olarak gelen İspanyol çalıştırıcı, bu başarıyla kupayı 5. kez kaldırdı.

Emery, daha önce 2014, 2015 ve 2016’da Sevilla ile üst üste üç kez şampiyonluk yaşamış, 2021’de ise Villarreal ile kupaya uzanmıştı.

Tecrübeli teknik adam, 2019’da Arsenal’in başında çıktığı finalde ise Chelsea’ye 4-1 mağlup olmuştu.

İngilizlerin İstanbul’daki final geleneği sürdü

UEFA organizasyonlarında 5. kez finale ev sahipliği yapan İstanbul’da, İngiliz takımlarının başarılı final serisi devam etti.

İstanbul’da bugüne kadar oynanan UEFA finallerinin 4’ünde İngiliz ekipleri kupaya uzandı. İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde ikişer kez finale ev sahipliği yaparken, bir kez de UEFA Süper Kupa finalini ağırladı.

Liverpool, İstanbul’da iki kez final oynadı. İngiliz ekibi, 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Milan’a karşı unutulmaz bir geri dönüşle kupayı kazanırken, 2019 UEFA Süper Kupa finalinde de Chelsea’yi penaltılarda mağlup etti.

Manchester City ise 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 1-0 yenerek tarihindeki ilk Devler Ligi kupasını İstanbul’da kaldırdı.

İstanbul’da oynanan UEFA finallerinde İngiliz takımlarının yer almadığı tek mücadele, 2009 yılında Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen arasında oynanan UEFA Kupası finali oldu.

Avrupa Ligi finallerinde İngilizler zirveye çıktı

Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan finalin ardından UEFA Avrupa Ligi’nde en fazla final oynayan ülke İngiltere oldu.

İngiliz ekipleri, bu finalle birlikte organizasyonda 20. kez final oynadı ve 19 finali bulunan İspanya’yı geride bıraktı.

Freiburg’un finale yükselmesiyle Almanya’nın UEFA Avrupa Ligi’ndeki final sayısı ise 16’ya çıktı.

 

