Tatbikat alanındaki temasları kapsamında katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamlama ifadeleriyle başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, dost ve müttefik ülkelerin kıymetli temsilcileri, kahraman Mehmetçiğimiz, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla vatanımızın dört bir yanında ve yurt dışında fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizin her birine ayrı ayrı selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum.”

Tatbikatın uluslararası boyutuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2026’nın önemini şu sözlerle vurguladı:

“Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı birleşik, müşterek ve kapsamlı tatbikatlarından biri olan Efes-2026 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu yılki tatbikatımıza da kendi askerlerimizin yanı sıra 50 farklı ülkeden 1300’ü aşkın dost, kardeş ve müttefik personel katılıyor. Misafirlerimizin her birine Türkiye’ye hoş geldiniz diyorum.”

TSK mensuplarına teşekkür ve tarihi atıflar

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerineteşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milli Savunma Bakanımız, Genelkurmay Başkanımız ve Kuvvet Komutanlarımız başta olmak üzere ordumuzun her bir mensubunu; ayrıca tatbikatta görev alan kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Emeği geçen her Mehmetçiğimize her kahramanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dostlarımıza güven aşılayan, ülkemizle ilgili hesaplar yapanların da heveslerini kursaklarında bırakan Efes Tatbikatı’nı; Malazgirt’ten 10 yıl sonra, 1081’de Çaka Bey’in fethettiği, döneme göre dünyanın en önemli tersanelerinden birini kurarak denizcilik tarihimizde destanlar yazdığı topraklarda yapıyoruz.”

Tarihi mirasa dikkat çeken Erdoğan, şehit ve gazileri de rahmetle andı:

“Bundan bin yıl önce bu toprakları yurt tutarken şehit olan, gazi olan, İ’lay-ı Kelimetullah uğrunda can veren tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum. Aynı şekilde geçmişten bugüne Malazgirt’ten İstiklal Harbi’ne, Kıbrıs Barış Harekatı’ndan terörle mücadeleye kadar; vatanımız, birliğimiz, dirliğimiz, bayrağımız, mefkûremiz, devletimizin ve milletimizin bekası için şehit olan, gazi olan her bir vatan evladını kemal-i edeple anıyorum. Hayatta olan gazilerimize Cenab-ı Allah’tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.”

Savunma sanayii ve TSK’nın rolüne ilişkin mesajlar

Yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Yüksek teknolojili, yerli ve milli savunma sanayii ürünlerimizin başarıyla kullanıldığı; planlamasıyla, uygulamasıyla, birliklerin uyumuyla, içeriği ve iletisiyle bütün bunların arkasındaki stratejik akılla Efes Tatbikatı, bir tatbikat olmanın çok ötesinde anlamlar ifade ediyor. Burada 2500 yıllık bir kurmay aklın tecellisi var. Burada caydırıcılığın yanı sıra barışı tesis etmenin nasıl bir hazırlık, irade ve kararlılık gerektirdiğinin numunesi var. Burada bir milletin göz bebeği olarak, peygamber ocağı olarak gördüğü her bir neferine ‘Mehmetçik’ adını verdiği bir kurumun ete kemiğe bürünen şuuru var.”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin karakterine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şunu ifade etmek isterim ki; Türk ordusu kendi milletinin, kendi vatanının hafızasını ve mefkûresini taşıdığı kadar içinde bulunduğu coğrafyanın da hafızasını ve mefkûresini taşımaktadır. Hamdolsun, o hafızayı da o mefkûreyi de ordumuzun her bir mensubu layıkıyla deruhte etmeye devam ediyor. Türk ordusu barışın ordusudur. Türk ordusu huzurun ordusudur. Türk ordusu istikrarın ordusudur. Dünyanın kendi ordusuna ithaf edilen tek milli marşı İstiklal Marşımızdır. ‘Hakkıdır, Hak’ka tapan milletimin istiklal’ mısraında olduğu gibi Türk ordusu istiklalin ordusudur.”

Türk ordusunun uluslararası misyonuna vurgu

Türk ordusunun tarihsel yaklaşımına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Türk ordusu tarih boyunca gittiği hiçbir yeri tahrip etmemiş; aksine tahrip edilen yerleri tamir etmiştir. Ordumuz en çetin şartlarda bile düşman unsurları dışında hiçbir insana, canlıya, ağaca, şehre zarar vermemiş; aksine imha edilen yerleri imar ve ihya etmiştir. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar; bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarın da en önemli güvencesidir. Efes-2026 Tatbikatı’nın tüm dünyaya verdiği mesajların bu yönleriyle de çok iyi anlaşılması gerektiğine inanıyorum.”

Küresel güvenlik mimarisi değerlendirmesi

Konuşmasının son bölümünde uluslararası sistemde yaşanan dönüşüme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik dengelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Güvenlik paradigmalarının değiştiği, uluslararası hukukun irtifa ve itibar kaybettiği, yeni güvenlik mimarilerine ihtiyaç duyulduğu, dinamik olduğu kadar hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünyada yeni dengeler, yeni ittifaklar kuruluyor; fakat küresel ölçekte yeni bir düzen kurulamıyor. Dünyamız; sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor.”

Bölgesel denge, savunma sanayii ve dış politika yaklaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye’nin bölgesel ve küresel sistemdeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş coğrafyanın önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bağlamda şu ifadeleri kullandı:

“İçinde yer aldığımız geniş bölge aynı zamanda bu sürecin sıklet merkezini oluşturuyor. Türkiye’nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.”

Savunma sanayii atılımı ve caydırıcılık vurgusu

Savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bununla birlikte bu zor coğrafyada barış ve güvenliğimizi korumak için ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Ay başında 120 farklı ülkeden 1700’ü aşkın firmanın iştirak ettiği SAHA EXPO 2026’te sergilenen ürünlerimizi inanıyorum ki sizler de gördünüz. Caydırıcılığımızı artırarak, savunma yeteneklerimizi güçlendirerek, savunma sanayiinde başlattığımız atılım hamlesini hızlandırarak; karşılıklı fayda ve saygı zemininde dostlarımızla yeni ortaklıklar kurarak Türkiye’yi bu fırtınalı sulardan sahil-i selamete çıkarmak istiyoruz.”

Efes-2026 Tatbikatı ve dış politika yaklaşımı

Efes-2026 Tatbikatı’nın savunma vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Efes-2026 Tatbikatı’nda sahne alan savunma sanayii ürünlerimizin hepsi bunun içindir. Dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden biri olan kahraman ordumuz işte bunun mücadelesini vermektedir. Barışçıl, girişimci ve insani değerleri merkeze alan dış politikamız bunun için yürütülmektedir. Doğuyla yüzyıllara sari güçlü bağlarımızı korurken batıyla diyaloğumuzu artırmamızın; Afrika’dan Latin Amerika’ya uzanan iş birliği çabalarımızın gerisinde işte bu yaklaşım vardır.”

Barış, istikrar ve insani yaklaşım vurgusu

Türkiye’nin temel dış politika çizgisine ilişkin net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının bu bölümünde şu ifadeleri kullandı:

“Şunu burada bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Türkiye olarak savaşa ve kaosa yatırım yapanların karşısında barışı ve istikrarı savunmaya devam edeceğiz. Gazze’de, Lübnan’da ve bölgemizin diğer yerlerinde çoluk çocuk, kadın yaşlı demeden katleden soykırım şebekelerinin karşısında tüm insanlığın müşterek değerlerini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”

Tarihsel perspektif ve Mehmetçik vurgusu

Türk milletinin tarihsel birikimine ve ordunun karakterine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu değerlendirmeleri yaptı:

“Tarih, Türk milletiyle dost olmanın neler kazandırdığının da Türklere husumet etmenin neleri kaybettirdiğinin de sayısız örnekleriyle doludur. Mehmetçik, diğer tüm hasletlerinin yanı sıra aynı zamanda dostluğundan emin olunan kuvvet demektir. Biz bu güven cephesinin sarsılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne diyor İstiklal Şairimiz Mehmet Akif? ‘Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.”

Kapanış ve teşekkür mesajı

Konuşmasının sonunda katılımcılara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2026 Tatbikatı’na ilişkin temennilerini şu sözlerle ifade etti:

“Bu düşüncelerle Efes-2026 Tatbikatı’nın icrasında başarıyla görev alan tüm personelimizi tebrik ediyorum. Tatbikata iştirak eden dost ve müttefik ülkelere teşekkür ediyorum. Kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyor; Rabbim kahraman ordumuzu daima muzaffer, muvaffak eylesin diyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.”