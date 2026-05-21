Erzurum merkezli 13 ilde suç örgütü operasyonu: 23 gözaltı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini “polis, savcı, banka ve kamu görevlisi” olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde, örgüt üyelerinin vatandaşlara faizsiz kredi tanımlandığına dair kısa mesaj göndererek banka hesap bilgilerini ele geçirdiği tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin “polis-savcı” yöntemiyle vatandaşları arayıp adlarına sahte altın bozdurulduğunu, kimlik bilgilerinin suç örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek para talep ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, paraların belirtilen hesaplara yatırılmaması halinde mağduriyet yaşanacağını öne sürdüğü, elde edilen paraları ise kripto hesaplara aktararak izlerini kaybettirmeye çalıştığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Erzurum merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Manisa, Samsun, Sakarya, Batman, Sivas, Karaman, Adana, Bursa ve Kırklareli’nde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona 25 ekip ve 81 personel katıldı.

Şebekenin çağrı merkezi olarak kullandığı “atıcı evi” ile birlikte 22 adreste yapılan aramalarda, dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 38 cep telefonu, 9 bilgisayar, çok sayıda kimlik kartı, nüfus cüzdanı, kullanıma hazır SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürüldü, ardından adliyeye sevk edildi.