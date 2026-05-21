Sumud Filosu aktivistleri Türkiye’ye getiriliyor

Gazze ablukasını kırmayı amaçlayan filoya saldırının ardından Aşdod Limanı’na getirilen aktivistlerin, daha sonra Kitsiyot Hapishanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Tahliye operasyonunun İsrail’in güneyindeki Ramon Havaalanı üzerinden gerçekleştirileceği belirtildi.
Aralarında 78 Türk vatandaşının da bulunduğu toplam 428 aktivistin THY uçaklarıyla önce Türkiye’ye getirileceği kaydedildi. İstanbul’a ulaşacak yabancı aktivistlerin kendi ülkelerine dönüş süreçlerinin de Türkiye üzerinden koordine edileceği ifade edildi.