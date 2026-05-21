Dorukhan Büyükışık dosyasında 26 şüpheliye gözaltı kararı

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturmanın Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi koordinasyonunda ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.
Açıklamada, dosyada yeni deliller, bilirkişi raporları, teknik incelemeler, HTS ve daraltılmış baz kayıtları ile delillerin karartıldığına yönelik bulguların tespit edildiği ifade edildi.
Gürlek, “Hiçbir dosyanın üzerinin örtülmesine, hiçbir delilin karartılmasına müsaade etmeyeceğiz” diyerek, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.