İzmir’de şafak operasyonu: 157 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. İl merkezi ve çevre ilçelerde 185 personelin katılımıyla 96 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda hırsızlık, yağma, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel taciz ve istismar, silahla tehdit, şantaj, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa muhalefet, güveni kötüye kullanma, 6136 ve 5607 sayılı kanunlara muhalefet, alkollü araç kullanma ile trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan toplam 157 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan şüphelilerin adli mercilere teslim edildiği bildirildi.