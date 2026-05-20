20 Mayıs 2026 Çarşamba
Twitter
Nsosyal
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
21:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü
19:40 Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
16:04 Geleneksel sporların kalbi 8. Etnospor Kültür Festivali’nde atacak
15:09 İstanbul Valiliğinden kritik sağanak uyarısı: “Ani sel ve su baskınlarına dikkat”
AjansHaber Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliği başlıkları ve stratejik konular ele alınırken, küresel güvenliği ilgilendiren gelişmeler ile Suriye’deki son durum öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Suriye ve bölgesel istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktardığı bilgilere göre Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecine ilişkin ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. İhtilaflı konularda makul çözümler bulunabileceğine inandığını belirten Erdoğan, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.

Suriye’de istikrarın yerleşmesinin bölge açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Lübnan’daki durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

NATO hazırlıkları ve taziye mesajı

Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların da gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve zirvenin başarılı geçmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Erdoğan ayrıca Trump’a, ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye yönelik saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye’nin dinî gruplara yönelik her türlü nefret suçuna karşı olduğunu da vurguladı.

“Maarifin Kalbinde Gençlik” programında yeni eğitim vizyonu vurgulandı
“Maarifin Kalbinde Gençlik” programında yeni eğitim vizyonu vurgulandı
#Gündem / 20 Mayıs 2026
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
Avrupa futbolunun şampiyonluk haritası
#Spor / 20 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye ile yarım asırlık belayı bitiriyoruz”
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Hatay’da organize suç örgütüne operasyon: 25 tutuklama
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Büyük kopuş: Batı’nın Doğu’yu yağmalama tarihi ve akademik gerçekler
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Tekirdağ Çorlu’da silahlı saldırı: 2 polis memuru şehit oldu
Spor
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Safi: “Fenerbahçe'nin sorunlarına hakimiz, her duruma hazırlıklı şekilde ilerliyoruz”
Gündem
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
“Türkiye Yüzyılı”nda eğitimde yeni dönem: Türkistan, Mavi Vatan ve Gök Vatan sınıflara girdi
Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”
Türkiye’den İsrailli bakana tepki: “Barbar zihniyetin göstergesi”
Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
Adalet Bakanı Gürlek, Doğu Anadolu milletvekilleriyle bir araya geldi
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.