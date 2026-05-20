Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü

Görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki iş birliği başlıkları ve stratejik konular ele alınırken, küresel güvenliği ilgilendiren gelişmeler ile Suriye’deki son durum öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Suriye ve bölgesel istikrar vurgusu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktardığı bilgilere göre Erdoğan, bölgede devam eden çatışma sürecine ilişkin ateşkesin uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. İhtilaflı konularda makul çözümler bulunabileceğine inandığını belirten Erdoğan, yapıcı girişimlere desteğin süreceğini ifade etti.

Suriye’de istikrarın yerleşmesinin bölge açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Lübnan’daki durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesi gerektiğine de dikkat çekti.

NATO hazırlıkları ve taziye mesajı

Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin hazırlıkların da gündeme geldiği görüşmede, Erdoğan sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve zirvenin başarılı geçmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Erdoğan ayrıca Trump’a, ABD’nin San Diego kentindeki bir camiye yönelik saldırı nedeniyle taziyelerini iletti. Türkiye’nin dinî gruplara yönelik her türlü nefret suçuna karşı olduğunu da vurguladı.