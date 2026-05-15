İstanbul merkezli sahte pırlanta operasyonunda 81 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, pırlanta ve değerli taşların gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye’ye sokularak haksız kazanç elde edildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 91 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, “eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokma”, “kaçak eşyayı ticari amaçla satın alma ve satışa arz etme”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “örgüte üye olma” suçlarından soruşturulduğu öğrenildi.
4 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı personeli İstanbul, Antalya, Hatay ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 300 emniyet personeli ve 40 vergi müfettişinin katıldığı operasyonda 81 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kaçak pırlanta ve dijital materyallere el konuldu
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ile yurt dışından kaçak yollarla getirildiği ve satışa sunulacağı değerlendirilen pırlanta ve çeşitli değerli taşlara el konuldu.
Soruşturmaya ilişkin çalışmaların sürdüğü öğrenildi.