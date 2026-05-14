Ankara’da fırtına dehşeti: Devrilen ağaçlar araçların üzerine düştü

Öğleden sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle dev ağaçlar büyük bir gürültüyle yola ve araçların üzerine düştü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ciddi maddi hasar oluştu.
Ağaçların devrilmesiyle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı yönünde trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edilirken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Yetkililer, Ankara genelinde etkisini sürdüren kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.