Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan’da Alem.AI Yapay Zeka Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan temasları kapsamında yapay zeka alanındaki çalışmaları yerinde inceleyerek Alem.AI Merkezi’nde yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kazakistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte Alem.AI Yapay Zeka Merkezi’ni ziyaret etti.

Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi kapsamında Astana’da bulunan Erdoğan, temasları çerçevesinde teknoloji ve yapay zeka alanındaki çalışmaları da yerinde inceledi.

Yetkililerden bilgi aldı

Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nun ardından gerçekleştirilen ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, merkezde yürütülen projelere ilişkin Kazakistanlı yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, merkezdeki dijital altyapı ve yapay zeka uygulamalarına ilişkin sunumları takip etti. Ziyaret sırasında ekranlara yansıtılan Türkiye temalı video da izlendi.

Erdoğan’a geniş heyet eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in ziyareti, iki ülke arasında teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarındaki iş birliği gündemi açısından da önem taşıdı.

 
 
 
