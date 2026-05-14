Yerli ve milli hücumbot “Karayel” EFES-2026’da ilk kez sahaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, yerli savunma sanayiinin yeni platformlarından “Karayel” hücumbotları ilk kez görev yaptı.

Bahadır Adası’nda icra edilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine giren 17 personel kapasiteli karinalı Karayel hücumbotları kullanıldı. Eğitim faaliyetlerine amfibi deniz piyadeleri ile mürettebat personelinin de aralarında bulunduğu toplam 34 asker katıldı.

Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti

Tatbikatta ilk kez kullanılan Karayel hücumbotlarının; yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi ve yüksek dalga mukavemetiyle dikkati çektiği belirtildi.

Kısmi balistik koruma özelliğine de sahip olan hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği ifade edildi.

Senaryo kapsamında eğitim icra edildi

Eğitim faaliyetleri kapsamında bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle iki bot, belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdi.

Senaryo doğrultusunda ilerleyen hücumbotlar, görevin tamamlanmasının ardından yeniden iskeleye dönüş yaptı.

Tatbikat kapsamında personele yönelik biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.