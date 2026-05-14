GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Orta Koridorunun önemi de her geçen gün artıyor”
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti, millete hizmet etmek için kurulmuş bir siyasi harekettir”
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”
AjansHaber Gündem Yerli ve milli hücumbot “Karayel” EFES-2026’da ilk kez sahaya çıktı

Yerli ve milli hücumbot “Karayel” EFES-2026’da ilk kez sahaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında İzmir’de gerçekleştirilen bot eğitiminde, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen “Karayel” hücumbotları ilk kez aktif görev aldı. Yüksek sürat ve manevra kabiliyetiyle öne çıkan botlar, amfibi harekat senaryolarında kullanıldı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
Yerli ve milli hücumbot “Karayel” EFES-2026’da ilk kez sahaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kapsamlı planlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında düzenlenen eğitim faaliyetlerinde, yerli savunma sanayiinin yeni platformlarından “Karayel” hücumbotları ilk kez görev yaptı.

Bahadır Adası’nda icra edilen eğitimde, 2025 yılının aralık ayında TSK envanterine giren 17 personel kapasiteli karinalı Karayel hücumbotları kullanıldı. Eğitim faaliyetlerine amfibi deniz piyadeleri ile mürettebat personelinin de aralarında bulunduğu toplam 34 asker katıldı.

Yüksek sürat ve manevra kabiliyeti

Tatbikatta ilk kez kullanılan Karayel hücumbotlarının; yüksek hareket kabiliyeti, süratli intikal yeteneği, ani manevra kapasitesi ve yüksek dalga mukavemetiyle dikkati çektiği belirtildi.

Kısmi balistik koruma özelliğine de sahip olan hücumbotların denizde saatte 60 knot sürate ulaşabildiği ifade edildi.

Senaryo kapsamında eğitim icra edildi

Eğitim faaliyetleri kapsamında bot takım komutanından alınan biniş emrinin ardından askeri personel hücumbotlarına intikal etti. İkinci emrin verilmesiyle iki bot, belirlenen rota üzerinde seyir gerçekleştirdi.

Senaryo doğrultusunda ilerleyen hücumbotlar, görevin tamamlanmasının ardından yeniden iskeleye dönüş yaptı.

Tatbikat kapsamında personele yönelik biniş ve iniş faaliyetleri, seyir yardımcı malzemelerinin kullanımı, seyir kuralları ve bot harekatına ilişkin uygulamalı eğitimler de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk dünyası, Avrasya’da barış ve istikrarın taşıyıcı gücüdür”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türk dünyası, Avrasya’da barış ve istikrarın taşıyıcı gücüdür”
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan'ın en büyük destekçisiyiz"
#Gündem / 14 Mayıs 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Bakan Çiftçi: "Yeni nesil suç örgütleri dijitalde örgütleniyor, mücadelemiz sürecek”
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Dekolonizasyon tartışması: Mesele Batı karşıtlığı değil, düşünsel bağımsızlık
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Minibüse tek başına binen 2 yaşındaki çocuk polisi harekete geçirdi
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Bakan Tekin: “Yapay zeka, siber güvenlik ve savunma sanayisine yönelik tematik meslek liseleri açtık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun’dan stratejik zirve: 8 anlaşma imzalandı, hedef 10 milyar dolar ticaret
Spor
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Türk teknik direktörlerin yurt dışı karnesi
Gündem
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
World Decolonization Forum’un ikinci gününde medya, Filistin ve küresel anlatılar ele alındı
Türkiye ile Kazakistan arasında stratejik ortaklığı güçlendiren 13 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında stratejik ortaklığı güçlendiren 13 anlaşma imzalandı
Bakan Kurum, AIIB Başkanı Zou Jiayi ile iklim ve yeniden inşa sürecini görüştü
Bakan Kurum, AIIB Başkanı Zou Jiayi ile iklim ve yeniden inşa sürecini görüştü
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.