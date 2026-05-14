Türkiye ile Kazakistan arasında stratejik ortaklığı güçlendiren 13 anlaşma imzalandı

Liderlerin huzurunda gerçekleştirilen törende, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik 13 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Törenin en dikkat çeken başlığını ise Erdoğan ile Tokayev’in bizzat imzaladığı “Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve Ortaklık Bildirisi” oluşturdu.

Ekonomiden enerjiye çok yönlü iş birliği

İmzalanan anlaşmalar kapsamında yatırım ortamının geliştirilmesi, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi, eğitim alanındaki ortak projelerin artırılması ve enerji iş birliklerinin genişletilmesi hedeflendi.

Bu çerçevede, Türkiye ile Kazakistan hükümetleri arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunmasına ilişkin anlaşma ile kültür merkezlerinin kuruluşu ve faaliyetlerine yönelik iş birliği anlaşması imza altına alındı.

Ayrıca iki ülke arasında hukuki konularda adli yardımlaşmaya ilişkin mevcut anlaşmada değişiklik yapılmasını öngören protokol de kabul edildi.

Eğitim ve medya alanında yeni adımlar

İki ülke arasında eğitim alanındaki temasların güçlendirilmesi amacıyla ortak burs programına ilişkin anlaşma imzalanırken, Kazakistan’da 2 Türk Maarif Vakfı okulunun açılmasına yönelik niyet anlaşması da taraflarca kabul edildi.

Medya alanında ise Kazakistan Cumhurbaşkanlığı TV ve Radyo Kompleksi ile TRT arasında radyo ve televizyon alanında iş birliğini kapsayan mutabakat zaptına imza atıldı.

Savunma ve enerji alanında ortak projeler

Savunma sanayisinde dikkat çeken anlaşmalar arasında ANKA insansız hava araçlarının üretimi ve bakımına yönelik ortak girişim kurulmasına ilişkin iş birliği de yer aldı.

Enerji alanında ise KazMunayGas ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında petrol sahası hizmetleri ile petrol ve gaz projelerinin ortak geliştirilmesine ilişkin iki ayrı anlaşma imzalandı.

Finans ve ulaştırma iş birlikleri öne çıktı

Törende ayrıca Astana Uluslararası Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalanırken, Almatı Uluslararası Havalimanı yatırımına ilişkin anlaşma da taraflar arasında kabul edildi.

Sağlık alanında ise hastane inşaatlarının finansmanına yönelik iş birliği anlaşması imzaya açıldı.

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklığın ekonomik, teknolojik ve diplomatik boyutunu daha ileri seviyeye taşıması bekleniyor.