AFAD: “Samsun ve Çankırı’da bin 513 personel ve 196 AFAD gönüllüsü görev aldı”

AFAD, Samsun ve Çankırı’da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için sahada geniş çaplı çalışma yürütüldüğü belirtilerek, bölgelere personel, gönüllü ve ekipman desteği sağlandığı ifade edildi.

Sel ve su baskınlarına TAMP kapsamında müdahale

Afet riskine karşı ilgili kurumların Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında koordineli şekilde çalışma yürüttüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 12 Mayıs tarihinde etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına bağlı olarak gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 16 ilimize sarı uyarı verilmişti. Meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmaları, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. AFAD Başkanlığımız tarafından meteorolojik uyarı verilen illerimizin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmış, gelişmeler yakından takip edilmiştir. Çalışmaların yerinde koordinasyonuna, ekiplerin sevk ve idaresine destek sağlamak üzere Samsun ilimize AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin ve Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Kartal Muhcı; Çankırı ilimize Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı görevlendirilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine Çankırı İl genelinde 180 su baskını ihbarı; Samsun ili Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu 137 ihbar; Şırnak ilimizde 6 ihbar olmak üzere diğer illerimizle birlikte toplam 333 ihbar alınmıştır. Tüm ihbarlara Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD Başkanlığımız ve Samsun Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Sağlık, Devlet Su İşleri, belediye, karayolları, özel idare, emniyet, jandarma ve ilgili diğer ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır."

"Samsun ve Çankırı’da müdahale hizmetleri yerine getirilmiştir"

Samsun ve Çankırı’daki müdahale çalışmalarında bin 513 personel ile 196 AFAD gönüllüsünün görev aldığı bildirildi. Çalışmalarda 142 iş makinası, 122 motopomp, 41 kamyon ve 26 dalgıç pompa kullanıldı.

AFAD açıklamasında, bölgede yürütülen temizlik, tahliye ve destek çalışmalarına ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"Ev ve iş yerlerine dolan su ve çamurun temizlenmesine yönelik iyileştirme çalışmalarına destek vermek üzere Ordu, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop illerinden destek AFAD gönüllüleri intikal etmiştir. Samsun ve Çankırı illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek üzere bin 513 personel, 196 AFAD gönüllüsü, 142 iş makinası, 122 motopomp, 41 kamyon, 26 dalgıç pompa ile müdahale hizmetleri yerine getirilmiştir. Türk Kızılay ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza yiyecek ve içecek dağıtımı yapılmıştır. Su baskını yaşanan evlerde ve işyerlerindeki temizlik çalışmalarına ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerimizde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ekipleri tarafından hasar tespit, Defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılmış olup, bahse konu çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, gayret ve özveri ile görev yapan bütün kurumlarımıza, ekiplerimize teşekkür ederiz."