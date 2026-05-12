Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı'nda konuştu. Erdoğan, konuşmasının başında katılımcıları selamlayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.”

Üretimin ve bereketin önemine vurgu yapan Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığına organizasyon için teşekkür ederek, şu açıklamalarda bulundu:

“Sizlerin şahsında, 81 ilimizin tamamında toprağını alın teriyle sulayan, mahsulünü emeğiyle harmanlayan, üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç, sofrasına bereket katan tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Çiftçilerimizin tamamının bolluk ve bereketle dolu verimli bir yıl geçirmesini diliyor, Rabbim emeklerinizi en güzel şekilde mükafatlandırsın diyorum. Son olarak; Gazze ve Batı Şeria başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı yerlerinde bir zamanlar ekip biçtikleri toprakları gasp edilen, arazileri maalesef kanla ve kahırla sulanan tüm kardeşlerime buradan en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyorum. Cenab-ı Allah o bereketli toprakların inşallah yeniden şenlendiği, ağaçların tekrar yeşerdiği, çocukların neşeyle gülüp eğlendiği o güzel günleri görmeyi hepimize nasip eylesin.”

“Türkiye’de tarım ve hayvancılık ayaktaysa bunda sizin alın teriniz var”

Çiftçilerin üretimden ihracata, doğal kaynakların korunmasından demokrasi mücadelesine kadar Türkiye’nin kritik dönemlerinde önemli sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Erdoğan, "Konuşmamın başında şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Bugün Türkiye'de tarım ve hayvancılık ayaktaysa, üretim ve ihracat her sene yeni rekorlar kırıyorsa bunda sizin alın teriniz var. Bugün Türkiye'de toprak ve su kaynaklarımız, ormanlarımız en verimli surette korunuyorsa bunda sizin dikkatinizin etkisi var. Soframıza gelen her üründe sizlerin halis niyeti, tertemiz emeği, samimi gayreti var. Aynı şekilde Türkiye'de vesayet zincirleri kırıldıysa, demokrasimiz daha da güçlü bir yapıya kavuştuysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. Milli Mücadele'nin zaferle taçlanmasında, 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında sizlerin çok büyük rolü var. 15 Temmuz gecesi traktör lastiklerini ateşe veren, sokaklara, caddelere, meydanlara akın eden, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçilerimize bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Yokluğunuzu bu ülkeye, bu millete, bu ümmete göstermesin." dedi.

“Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir”

Toprağın yalnızca üretim alanı değil, aynı zamanda inanç, emek ve medeniyet tasavvurunun temel unsurlarından biri olduğuna işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok mühim bir yere sahiptir. Her şeyden önce biz dünyayı ahiretin tarlası olarak gören bir inancın mensuplarıyız. Ekip biçtiklerimizle, yapıp ettiklerimizle bu tarlayı en güzel, en verimli şekilde sürmenin çabasındayız. Toprak bizde tıpkı su gibi azizdir, hayattır, nimettir, berekettir. Toprak aynı zamanda saflık ve temizlik vesilesidir. Suya erişemediğimiz yerlerde toprakla teyemmüm etmemiz, içinde pek çok mananın bulunduğu bir hikmet aleminin işaretidir."

Toprağın millet hayatındaki manevi karşılığına dikkati çeken Erdoğan, "Bizim için toprak yalnızca üstündeki nimetlerle değil, altında medfun olan peygamberlerle, şehitlerle, velilerle, gönül erleriyle de değerlidir. Burada merhum Yahya Kemal'e atfedilen bir anekdotu sizlerle paylaşmak isterim. 1920'li yılların ikinci yarısıdır. Yahya Kemal Avrupa'nın bir şehrinde büyükelçidir. Bir gün kendisine yabancı bir diplomat tarafından ülkemizin nüfusu sorulur. Yahya Kemal hiç düşünmeden 80 milyon cevabını verir. Orada bulunanlardan biri Efendim, ülkenizde geçtiğimiz günlerde nüfus sayımı yapıldı. Gazetelerden okuduğumuza göre Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 14 milyon olarak tespit edilmiş der. Bunun üzerine Yahya Kemal yine hiç duraksamadan ders niteliğindeki şu cevabı verir: 'Ben toprağın altındakileri de saydım. Zira biz onlarla birlikte yaşarız. Evet değerli kardeşlerim, toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayışla göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik." ifadelerinde bulundu.

“Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır”

Küresel ölçekte gıda arz güvenliğinin stratejik öneminin daha görünür hale geldiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda zamanında aldığı tedbirlerle vatandaşların gıda emniyetini sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Şu gerçeği artık herkes kabul ediyor; su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş ve çatışmalar da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir. Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. ‘Ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır’ diyerek planlamamızı bu gerçeklere göre yaptık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken, diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık."

Kırsalda hayvancılığa destek programları kalıcı hale getirilecek

Erdoğan, destek programlarının kalıcı hale getirileceğini belirterek, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek' ve 'Kırsalda Bereket Küçükbaş'a Destek' projelerimiz üreticilerimiz nezdinde büyük rağbet gördü. Vatandaşlarımızın düşük maliyet ve uygun kredilerle hayvan temin ettiği, bir yıllık bakım ve besleme giderleri ile sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı bu destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Hamdolsun buzağılar doğuyor, sürüler büyüyor, üretim güçleniyor. Küçükbaş destek programımızda ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine ilk hayvan teslimatını önümüzdeki ay yapacağız. Diğer yandan Kırsal Kalkınma Yatırımları programına ayırdığımız tam 10 milyar liralık bütçenin yüzde 20’sini yine gençlere ve kadınlara, yüzde 30’unu da aile işletmelerimize tahsis ettik. Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. Program kapsamında 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50’si ile yüzde 70’i arasındaki kısmını hibe edeceğiz. Başvurular 12 Haziran’a kadar devam edecek. Gençlerimizi, hanım üreticilerimizi, tarımla iştigal eden tüm vatandaşlarımı bu avantajlı programdan faydalanmaya davet ediyorum." dedi.

“Tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz”

Tarımda üretim planlamasında iki yılın geride bırakıldığını hatırlatan Erdoğan, hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerinin belirlendiğini, bu alanlara yapılacak yatırımlara ilave teşvikler sağlandığını ifade etti.

Gıda arz güvenliğine yönelik çalışmaların yeni destek mekanizmalarıyla sürdürüleceğini vurgulayan Erdoğan, tarımsal yatırımların da planlanacağı yeni döneme ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz devrim niteliğindeki üretim planlamasında iki yılı geride bıraktık. Hayvancılıkta da besi, süt ve kanatlı üretim bölgelerini tespit ederek buralara yapılacak yatırımlara ekstra teşvikler sağlıyoruz. Başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Ancak hem bu çalışmaların sürdürülmesi hem de gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz. Bu vesileyle kırsal kalkınmada yeni bir hamle olarak gördüğümüz projemizi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim; tarımda planlamanın ikinci safhasına geçiyoruz. Bu yeni aşamada artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Tarım sektörünün ana damarı olan siz kıymetli çiftçilerimizin emeğinin zayi olmayacağı, pazarlama sorunu yaşamayacağı, ürünlerinin doğru yerde ve doğru sanayi tesisinde işleneceği bir sistemi inşallah hayata geçiriyoruz."

TURTAP bu yıl başlatılacak

Erdoğan, proje kapsamında girişimcilere yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlanacağını belirterek, "Bakanlığımız aracılığıyla Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak ‘Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi’ni (TURTAP) bu yıl içinde başlatıyoruz. Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının yüzde 80’ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız. Bu finansman desteği tarım ve gıda alanında yapılacak tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek." ifadelerinde bulundu.

10 yılda 5,3 milyar dolarlık finansman paketi

Kredi Garanti Fonu’nun da dahil olacağı mekanizmayla çiftçilerin krediye erişiminin destekleneceğini aktaran Erdoğan, projenin pazarlama ve istihdam etkisine ilişkin, şu bilgileri paylaştı:

"10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık bu finansman paketinin ilk 750 milyon dolarını 2026 yılı içinde girişimlerimizin kullanımına açıyoruz. Yine bu proje kapsamında Kredi Garanti Fonu’nun da dahil olacağı mekanizmayla krediye erişimde sorun yaşayan ve bilinçli üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz."

Konuşmasının sonunda projenin çiftçilere, üreticilere ve Türk tarımına hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilere tebriklerini iletti.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"‘Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi’nin çiftçilerimize, üreticilerimize ve Türk tarımına hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle buluşmamızı teşrif eden siz kıymetli kardeşlerime bir kez daha teşekkür ediyor; sizlerin ve tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü şimdiden tebrik ediyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum."