“World Decolonization Forum” İstanbul’da küresel bilgi düzenini tartışmaya açacak

“Bilgi Üretimi ve Dolaşımının Sömürgecilikten Arındırılması” temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikte akademi, medya, kültür, tarih yazımı, teknoloji ve uluslararası sistemdeki sömürgeci mirasın günümüzde nasıl yeniden üretildiği farklı başlıklarda ele alınacak.

Forum kapsamında düzenlenecek oturumlarda veri sömürgeciliği, algoritmik hakimiyet, kültürel eşitsizlikler, küresel yayıncılık sistemi, eğitim politikaları ve bilgi tekelleri gibi konular tartışılacak.

Akademisyenler ve düşünürler İstanbul’da buluşacak

Forumda, dekolonyal düşüncenin önde gelen isimleri ile farklı disiplinlerden akademisyenler konuşmacı olarak yer alacak. Programda Walter Mignolo, Mireille Fanon, Joseph Massad, Ann Pettifor, Halil Berktay, Kemal Sayar ve Lilian Thuram gibi isimlerin katılacağı oturumlar düzenlenecek.

İki gün sürecek etkinlik boyunca plenaryum oturumları, yuvarlak masa toplantıları, akademik bildiri sunumları ve tematik konuşmalar gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca “Medyanın Dekolonizasyonu”, “Teknokolonyalizm”, “Uluslararası Hukukun Dekolonizasyonu” ve “Bilgi Üretiminde EpistemikBağımlılık” başlıklı oturumlar da yer alacak.

Sergi, film festivali ve konser programı da düzenlenecek

Forum yalnızca akademik tartışmalarla sınırlı kalmayacak. Etkinlik kapsamında “İnsanlığın Yükü: DekolonizasyonunBugünü” başlıklı sergi de sanatseverlerle buluşacak.

AKM Sanat Galerisi’nde açılacak sergide sömürgeciliğin tarihsel mirası yağma, kültürel sahiplenme, emek sömürüsü ve hafıza politikaları üzerinden deneyimsel bir anlatıyla ele alınacak.

Forum haftasında ayrıca Atlas Sineması’nda “DecolonizationFilm Festival” kapsamında film gösterimleri gerçekleştirilecek. Sinema programıyla birlikte sömürgecilik, kimlik, hafıza ve direniş temalarının sinema dili üzerinden tartışılması hedefleniyor.Etkinliğin ilk günü ise Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi’nin konseriyle sona erecek.

“Tek merkezli bilgi düzeni” tartışmaya açılacak

Forum organizatörleri, etkinliğin yalnızca geçmişteki sömürgecilik pratiklerini değil, günümüzde devam eden kültürel, akademik ve dijital güç ilişkilerini de görünür kılmayı amaçladığını belirtiyor.

Farklı coğrafyalardan gelen düşünürleri aynı platformda buluşturacak forumda hangi bilginin “evrensel”, hangi hafızanın “meşru” ve hangi anlatının “merkez” kabul edildiğine dair hakim yaklaşımlar yeniden değerlendirilecek.

Uzun vadeli bir girişim olarak planlanan forum sürecinin, akademik yayınlar, seminerler ve uluslararası iş birlikleriyle 2030’a kadar devam etmesi öngörülüyor.