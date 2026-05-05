HÜRJET’in motor gücü için kritik anlaşma: TUSAŞ ve GE Aerospace iş birliğini genişletti

Türk savunma ve havacılık sanayisinin öne çıkan platformlarından HÜRJET için motor alanında yeni bir adım atıldı. GE Aerospace ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), HÜRJET uçaklarına güç verecek GE Aerospace F404 motorları kapsamında iş birliği anlaşmasına imza attı.

Programın gelişim sürecinde önemli bir aşama olarak değerlendirilen anlaşmanın, HÜRJET’in uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmesi ve ilerleyen dönemde geliştirilecek yeni varyantlara teknik-operasyonel destek sağlaması hedefleniyor. Ayrıca anlaşma, GE Aerospace’in askeri hava platformlarında güvenilir motor ortağı rolünü daha da pekiştiriyor.

“Program açısından kritik bir dönüm noktası”

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, anlaşmanın HÜRJET programı için taşıdığı öneme dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, TUSAŞ’ın havacılık ve savunma kabiliyetleri açısından ileriye dönük önemli bir eşiği temsil ederken, bu anlaşma da program açısından kritik bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. GE Aerospace ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz, HÜRJET’in modern, güvenilir ve küresel ölçekte rekabetçi bir eğitim platformu olarak başarısını destekleyen kritik itki kabiliyetlerini sağlamaya devam etmektedir. Bu anlaşma, vizyonumuzu ve endüstriyel yetkinliklerimizi daha da pekiştirmektedir.”

GE Aerospace’ten Türkiye vurgusu

GE Aerospace Savunma ve Sistemler Küresel Satış ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Rita Flaherty ise HÜRJET programının uluslararası ölçekte artan etkisine işaret ederek, TUSAŞ ile yürütülen ortaklığın stratejik önemine vurgu yaptı.

Flaherty, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“TUSAŞ’ın gelişmiş askeri hava araçları için bir itki sistemi ortağı olarak GE Aerospace’e duyduğu güvenden ve HÜRJET programının kazandığı giderek artan ivmeden onur duyuyoruz. HÜRJET küresel sahnede yerini alırken TUSAŞ’ı desteklemekten ve Türkiye’nin savunma ve havacılık ekosisteminde kilit bir aktör olarak süregelen yükselişine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”

HÜRJET’in güç kaynağı F404 motoru

HÜRJET, dünya genelinde ileri eğitim ve muharip uçak platformlarında yaygın biçimde kullanılan GE Aerospace F404 motoruyla görev yapıyor. Muharebe sahasında kendini kanıtlayan motor, yüksek güvenilirlik ve operasyonel esneklik özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni nesil eğitim ihtiyaçlarına göre geliştirilen HÜRJET’in; gelişmiş aviyonikler, yüksek performans ve modern görev sistemleriyle hava kuvvetlerine çok yönlü kullanım imkanı sunması hedefleniyor.

F404 motorlu uçakların halen 16 ülkenin envanterinde bulunması ve yeni siparişler almaya devam etmesi, motorun küresel ölçekte güvenilir bir çözüm olarak tercih edildiğini ortaya koyuyor.

Yaklaşık 40 yıllık stratejik ortaklık

GE Aerospace ile TUSAŞ arasındaki iş birliği, Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 filosunda kullanılan F110 motorlarına kadar uzanan yaklaşık 40 yıllık geçmişe dayanıyor.

1985 yılında GE Aerospace ve TUSAŞ ortaklığıyla kurulan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) de bölgenin en önemli havacılık iş birliklerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Taraflar arasında 2024 Farnborough Airshow ve 2025 IDEF kapsamında imzalanan anlaşmaların da yeni sözleşmenin altyapısını oluşturduğu belirtilirken, mevcut ortaklığın KAAN savaş uçağı ve HÜRJET başta olmak üzere birçok stratejik savunma programını kapsadığı ifade edildi.