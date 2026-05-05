AjansHaber Gündem Denizlerdeki yeni güç: "Cellat" ilk kez SAHA 2026'da sahnede

Denizlerdeki yeni güç: “Cellat” ilk kez SAHA 2026’da sahnede

Kayacı Savunma tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kamikaze insansız deniz aracı CELLAT, SAHA 2026’da tanıtıldı. 5 metre uzunluğu, yüksek hızı ve otonom kabiliyetiyle dikkat çeken KİDA, “Mavi Vatan” savunmasında yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük savunma sanayii organizasyonlarından biri olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA 2026, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açarken, milli savunma teknolojileri fuarın en dikkat çeken başlıklarını oluşturdu. Etkinlikte ilk kez görücüye çıkan CELLAT KİDA, özellikle deniz harekâtlarında kullanılmak üzere geliştirilen otonom yapısıyla öne çıktı.

5 metrelik otonom “kamikaze” platform

Deniz savunmasında yeni bir konsept sunan CELLAT, düşük görünürlük, yüksek hız ve otonom görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor. 5 metre uzunluğa sahip insansız deniz aracı, operasyonel esnekliğiyle “asimetrik deniz gücü” yaklaşımının yeni örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

“İnsansız sistemlere daha fazla ihtiyacımız var”

Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, projenin ortaya çıkış motivasyonunu şu sözlerle anlattı:

“Ülkemizin insansız sistemlere dünyanın ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyacı olduğuna inandık.”

Test süreci ve yerli üretim vurgusu

Geliştirme sürecinin yıllara yayıldığını ve tamamen yerli üretimle ilerlediklerini belirten Kayacı, sürece ilişkin detayları şöyle aktardı:

“3-4 senedir insansız deniz aracımızla sahada Savunma Sanayii Başkanlığı’mız ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’mız ile testlerimizi sürekli yapıyoruz. Son dönemde Körfez’deki olaylar ve Ukrayna savaşından hareketle ülkemizin insansız sistemlere dünyanın ihtiyaç duyduğundan daha fazla ihtiyacı olduğuna inandık. Cumhurbaşkanı’mızın Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda savunma sanayinde bir KOBİ, ‘Anadolu kaplanı’ olarak böyle bir ürünü üretmek ve ülkemize hizmet etmek için çalıştık. Ürünü gerçek değerleriyle SAHA 2026’da sergileyeceğiz.”

“2 ay içinde göreve hazır hale gelecek”

CELLAT’ın üretim süreci ve teknik kapasitesine ilişkin iddialı hedefler paylaşan Kayacı, tamamen yerli mühendislikle geliştirilen sistemi şu sözlerle anlattı:

“İnşallah ekonomik olarak da dünyada rekabet edecek bir ürün olacak. Ürünün kısa testlerini yaptık hemen fuardan sonra da büyük testimizi yapacağız. Herhalde 2 ay içinde göreve hazır hale getiririz. O kadar iddialı ve hızlıyız. Hiçbir şekilde dışarıdan bir desteğimiz yok. Yazılımlarından teknenin imalatına kadar kendi atölyemizde yaptık. Buraya da gizli bir şekilde getirdik, ilk örtüsünü de burada açıyoruz. İnşallah ismimize uygun şekilde görev yapıp Türkiye’mizi temsil edecek şekilde ilerleyeceğimize inanıyorum.”

CELLAT KİDA’nın teknik özellikleri

• Uzunluk: 5 metre

• Genişlik: 1,7 metre

• Maksimum hız: 50 knot

• Menzil: 450 deniz mili

• Yük kapasitesi: 500 kg faydalı yük ve mühimmat

• Haberleşme: Uydu entegrasyonu ile sınırsız kontrol

• Avantaj: Düşük radar görünürlüğü ile tespit edilmeden görev icrası

SAHA 2026’da tanıtılan CELLAT KİDA, yerli savunma sanayiinin insansız deniz sistemleri alanındaki yeni hamlesi olarak dikkat çekti.

#Gündem / 05 Mayıs 2026
