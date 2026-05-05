Rezervi güce dönüştürmenin stratejisi: Bor

Türkiye, uzun yıllardır madenlerini ve enerji kaynaklarını çoğu zaman ya yalnızca yer altındaki zenginlik olarak görüyor ya da sadece çevresel ve siyasi gerilimlerin konusu haline getiriyor. Oysa gerçek daha büyük. Madenler ve enerji kaynakları, bir ülkenin yalnızca sanayi girdisi değil; dış ticaret dengesi, teknoloji üretme kapasitesi, savunma sanayii kabiliyeti, bölgesel kalkınma ve jeopolitik hareket alanıdır. Bugün dünyada güç dengeleri yeniden kurulurken, kritik minerallerden enerji arz güvenliğine kadar uzanan başlıklar artık teknik uzmanlık alanı olmanın ötesine geçmiş, doğrudan devlet kapasitesinin göstergesine dönüşmüştür.

Kalkınma ve bağımsızlık meselesi

Türkiye’nin maden ve enerji politikaları, günlük siyasi tartışmaların ötesinde, uzun vadeli bir kalkınma ve bağımsızlık meselesi olarak ele alınmalıdır. Çünkü rezerv sahibi olmak tek başına yeterli değildir. Önemli olan rezervi bulmak, çıkarmak, işlemek, teknolojiye dönüştürmek, sanayiye entegre etmek ve bunu sürdürülebilir bir kamu politikası çerçevesinde yönetebilmektir. Eğer bir ülke yer altındaki cevheri yüksek katma değerli ürüne çeviremiyorsa, jeolojik zenginlik ekonomik güce tam olarak dönüşemez.

Bu yazılardaki hedef; resmi verileri, kamu politikalarını, sektörel gelişmeleri ve sahadaki eksikleri birlikte değerlendirerek ülkemizin önüne daha gerçekçi, daha stratejik ve daha uygulanabilir bir çerçeve koymaktır. Bu nedenle bu yazılar, bir maden envanteri sunmaktan çok, Türkiye’nin yer altı zenginliğini nasıl bir devlet aklına, sanayi vizyonuna ve kalkınma stratejisine dönüştürebileceği sorusuna cevap arayacaktır.

Bor: Stratejik başlangıç noktası

Türkiye’nin sahip olduğu en önemli stratejik rezervlerden biri olan bor, bu süreç için en uygun başlama noktasıdır. Türkiye yıllardır aynı cümleyi tekrar ediyor: “Dünyanın en büyük bor rezervine sahibiz.” Bu doğru; ama eksik. Çünkü bugün artık hiçbir maden, yalnızca yer altındaki varlığıyla anlam kazanmıyor. Asıl mesele, o madenin yer üstünde nasıl bir değere dönüştürüldüğü.

Bor tam olarak bu sorunun merkezinde duruyor. Türkiye’nin elinde dünya ölçeğinde tartışmasız bir rezerv üstünlüğü var. Üretim tarafında da kamu eliyle güçlü bir yapı kurulmuş durumda. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü bu alanda yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en önemli oyuncularından biri. Ancak burada kritik bir eşik var: Bu üretim gücü, henüz aynı ölçekte bir teknoloji ve katma değer gücüne dönüşmüş değil.

Sanayi girdisinden stratejik güce

Borun kullanım alanlarına bakıldığında aslında ne kadar stratejik bir madenden söz ettiğimiz açıkça görülüyor. Camdan seramiğe, tarımdan kimyaya kadar klasik alanların ötesinde; savunma sanayii ve enerji depolama sistemlerinde de kritik öneme sahip. Özellikle bor karbür gibi türevler, dünyanın en sert malzemeleri arasında yer alıyor ve zırh sistemlerinden nükleer uygulamalara kadar kritik bir rol oynuyor. Yani bor artık yalnızca bir sanayi girdisi değil, doğrudan stratejik bir güç unsuru.

Ancak burada Türkiye açısından rahatsız edici bir gerçek var: Türkiye boru çıkarıyor, işliyor, ihraç ediyor ama çoğu zaman en yüksek katma değerin oluştuğu son halkada yer almıyor. Başka bir deyişle, zincirin başında güçlüyüz ama sonunda değil. Son yıllarda bu durumun fark edildiği açık. Devlet politikası, özellikle Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü üzerinden artık daha net bir şekilde “katma değerli üretim” vurgusu yapıyor. Bor karbür üretim tesisleri, rafine ürün çeşitliliği ve ileri malzeme yatırımları bu dönüşümün önemli adımları.

Endüstriyel ekosistem inşa etmek

Fakat mesele yalnızca tesis kurmak değil. Asıl mesele, boru bir endüstriyel ekosisteme dönüştürmek. Bugün dünyada rekabet cevher üzerinden değil teknoloji, marka ve ürün üzerinden yapılıyor. Türkiye’nin bor politikasındaki en büyük eksik de tam burada ortaya çıkıyor. Üniversite, sanayi ve kamu arasında bor odaklı güçlü bir Ar-Ge ve üretim zinciri henüz yeterince oluşmuş değil. Bor karbür üretmek önemli bir adım; ancak onu zırh sistemine, kompozit malzemeye, ileri mühendislik ürününe dönüştürmeden gerçek değer yaratmak mümkün değil.

Bir diğer sorun ise uzun yıllar boyunca borun kamuoyuna efsanevi bir zenginlik gibi sunulması oldu. Bu yaklaşım, meseleyi romantize etti ama stratejik derinliğini gölgeledi. Oysa gerçek çok daha sert: Rezerv tek başına güç değildir. İşleme kapasitesi, teknoloji üretimi ve pazar hakimiyeti olmadıkça, yer altındaki zenginlik ekonomik ve politik güce tam olarak dönüşmez.

Sonuç: Geleceğin yol ayrımı

Bu noktada Türkiye’nin önünde net bir yol ayrımı var. Ya boru büyük ölçüde ham veya yarı işlenmiş ürün olarak ihraç etmeye devam edecek ya da bu kaynağı ileri teknolojiye bağlayarak küresel ölçekte söz sahibi olacak. İkinci yol daha zor, daha maliyetli ve daha uzun vadeli ama aynı zamanda tek gerçek çıkış yolu.

Bu nedenle yapılması gerekenler aslında çok karmaşık değil ama disiplin gerektiriyor. Boru yalnızca bir maden olarak değil, baştan sona bir değer zinciri olarak ele almak gerekiyor. Ar-Ge yatırımlarını artırmak, üniversitelerle sanayi arasında gerçek anlamda çalışan bir iş birliği kurmak, savunma ve enerji sektörlerinde bor türevlerine yönelik yerli kullanım alanlarını genişletmek ve en önemlisi nihai ürün üretimini stratejik bir hedef haline getirmek artık kaçınılmaz.

Eğer Türkiye boru teknolojiye, ürüne ve markaya dönüştürebilirse, bu maden yalnızca ekonomik bir avantaj değil, aynı zamanda stratejik bir sıçrama aracı olur. Aksi halde elimizde çok büyük bir rezerv olur ama o rezervin yarattığı gerçek değerin önemli bir kısmı başka ülkelerin sanayisine yazılır.

Sorulması gereken soru artık şu:

Türkiye bor zengini bir ülke mi olacak, yoksa bor teknolojisini yöneten bir ülke mi?