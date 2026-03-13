Rusya: “ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor”

Kremlin Sözcüsü Peskov, küresel enerji krizinin derinleştiğini belirterek, piyasaların dengelenmesi noktasında Moskova ve Washington'un çıkarlarının örtüştüğünü söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak küresel enerji sektöründeki güncel durumu ele aldı. ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları esnetme kararına değinen Peskov, enerji krizinin dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

Enerji piyasalarında istikrar arayışı

Washington'un son adımlarını piyasaları dengeleme girişimi olarak nitelendiren Peskov, "Enerji sektöründe küresel çapta giderek derinleşen bir krizin yaşandığına inanıyoruz. Bu durumda, ABD'nin bu adımlarını enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüyoruz. Bu bağlamda, çıkarlarımız örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Üçlü müzakereler gündemde

Ukrayna krizi ekseninde yürütülen diplomatik temaslara da değinen Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin sürmesinden yana olduklarını kaydetti. Sürece dair takvim belirsizliğine dikkat çeken sözcü, "Bir sonraki turun gerçekleşmesini umuyoruz ancak tarih ve saatle ilgili somut bir anlaşma konusunda henüz açıklayabileceğimiz bir şey yok." dedi.

İran'dan FIFA'ya başvuru: “Maçlarımız Meksika'ya taşınsın”
İran'dan FIFA'ya başvuru: “Maçlarımız Meksika'ya taşınsın”
#Spor / 17 Mart 2026
İran: “Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz"
İran: “Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz"
#Dünya / 17 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
