Rusya: “ABD ile enerji piyasalarındaki istikrar konusunda çıkarlarımız örtüşüyor”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak küresel enerji sektöründeki güncel durumu ele aldı. ABD'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları esnetme kararına değinen Peskov, enerji krizinin dünya genelinde ciddi boyutlara ulaştığını vurguladı.

Enerji piyasalarında istikrar arayışı

Washington'un son adımlarını piyasaları dengeleme girişimi olarak nitelendiren Peskov, "Enerji sektöründe küresel çapta giderek derinleşen bir krizin yaşandığına inanıyoruz. Bu durumda, ABD'nin bu adımlarını enerji piyasalarını istikrara kavuşturma çabası olarak görüyoruz. Bu bağlamda, çıkarlarımız örtüşüyor." ifadelerini kullandı.

Üçlü müzakereler gündemde

Ukrayna krizi ekseninde yürütülen diplomatik temaslara da değinen Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin sürmesinden yana olduklarını kaydetti. Sürece dair takvim belirsizliğine dikkat çeken sözcü, "Bir sonraki turun gerçekleşmesini umuyoruz ancak tarih ve saatle ilgili somut bir anlaşma konusunda henüz açıklayabileceğimiz bir şey yok." dedi.