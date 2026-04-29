Bakan Fidan: “AB’de Türkiye’nin üyeliğine dair siyasi irade yok”

Fidan, bölgesel gerilimlere ilişkin değerlendirmesinde tarafların barışa yönelik iradesinin belirleyici olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Belli pozisyonları netleştirmesi itibariyle bu birkaç gün çok önemli. İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüz Boğazı’nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Burada da ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek.”

AB’ye üyelik sürecinde “siyasi irade” eleştirisi

Türkiye-AB ilişkilerine değinen Bakan Fidan, özellikle üyelik sürecindeki tıkanıklığa vurgu yaptı:

"(Gümrük Birliği Anlaşması) Rusya-Ukrayna savaşına baktığımız zaman, burada Türkiye’nin oynadığı rolden de hareketle aslında Avrupa Birliği daha neyi bekliyor? Türkiye’nin aslında sunabileceği jeostratejik, jeopolitik, jeoekonomik çok fazla fayda varken bu üyelik işi neden gerçekleşmiyor?”

“Şartlar konusunda bir itirazımız yok”

Fidan, Türkiye’nin üyelik kriterlerine yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu:

"Biz hiçbir zaman için üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Tabii ki bir yere girecekseniz bunun şartları vardır; bu şartlar önünüze konur ve siz bu şartlara uyduğunuz zaman buraya girersiniz.”

Sarkozy çıkışı: “Siyasi irade ortadan kaldırıldı”

AB içindeki siyasi yaklaşımı eleştiren Bakan Fidan, geçmiş liderlere atıf yaparak şu değerlendirmede bulundu:

"Sorun şurada, Avrupa Birliğinde ‘Türkiye’nin şartlar sağlandığı zaman biz Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz’ diye bir siyasi irade yok. Dolayısıyla bu siyasi irade maalesef 2007 yılında Sayın Sarkozy tarafından öldürüldü. Sayın Schröder ve Sayın Chirac tarafından daha önce ortaya konan Avrupa siyasi iradesi, Sayın Sarkozy ile beraber ortadan kaldırıldı.”

“Jeostratejik gerçekler iş birliğini zorunlu kılıyor”

Bakan Fidan, küresel gelişmelerin Türkiye ile AB’yi iş birliğine mecbur bıraktığını ifade etti:

"Jeostratejik olaylar öylesine gelişiyor ki bizim Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin doğasının ne olduğuna bakmaksızın bizi beraber çalışmaya mecbur ediyor.”

AB içinde karar alma mekanizmasına eleştiri

Birlik içindeki yapısal sorunlara dikkat çeken Fidan, şu ifadeleri kullandı:

“AB’nin içerisinde bazı açmazlar var. Yani 27 ülkenin 26’sı, diyelim 400 milyon insan bir şey isteyebilir ama bir milyondan az insanın tercihi onu yetersiz hale getirebilir.”

Gümrük Birliği mesajı: “500 milyar dolar potansiyel”

Ekonomik ilişkilere değinen Bakan Fidan, mevcut ticaret hacminin artma potansiyeline dikkat çekti:

"Gerçekten 250 milyar dolara yaklaşan bir ticaret hacmi var ve bu altın oranda neredeyse %50-%50, ticaret açığı iki tarafa da yok. Ve Gümrük BirliğiAnlaşması güncellense, bu 250 milyar doların hemen 500 milyar dolara çıkma ihtimali de var bütün yapılan hesaplamalara göre.”

AB sürecinde “irade eksikliği” vurgusu

Bakan Fidan, AB tarafında karar alma mekanizmalarındaki tıkanıklığa dikkat çekti:

“Her iki taraf da bunu yapmak istiyor ama bir türlü adım atamıyorlar. Yani burada Avrupa Birliği tarafında birtakım irade ortaya koyma konusunda sıkıntılar var.”

“Türkiye hazır, hedef ilişkileri ileri taşımak”

Son olarak Türkiye’nin bu süreçteki kararlılığını vurgulayan Bakan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Cumhurbaşkanımızın bu konuda Türk milleti adına aldığı irade, kullandığı irade belli. Bizim bu konuda bir sıkıntımız yok. Umarım var olan ilişkilerimizi daha iyi, ileri seviyeye taşırız."