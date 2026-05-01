Çalışan annelere doğum izninde yeni düzenleme: Süre 24 haftaya çıkarıldı

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yürürlüğe giren düzenleme ile çalışan annelere tanınan doğum izni süresi yeniden düzenlendi.

Kararnameye göre doğum öncesi izin süresi 8 hafta olarak korunurken, doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Böylece toplam analık izni süresi 24 haftaya yükseltildi.

Yeni düzenlemenin aile yapısının korunması, çalışan ebeveynlerin desteklenmesi ve nüfus politikalarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Yeni doğum yapan annelere geçmişe dönük hak

Düzenleme kapsamında doğum izni yeni sona ermiş anneler için de geçmişe dönük hak tanındı.

Buna göre, doğum tarihinden itibaren geçen süresi 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olan anneler, gerekli şartları taşımaları halinde ek analık izninden yararlanabilecek.

Başvuru yapan annelere 8 haftaya kadar ilave izin hakkı verilecek.

Öte yandan sağlık durumu uygun olan anne adaylarının doğum öncesinde çalışabilecekleri süre de yeniden düzenlendi. Daha önce doğuma 3 hafta kalana kadar sürdürülebilen çalışma süresi, yeni uygulamayla 2 haftaya indirildi. Böylece doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırılmış oldu.

Babalık izni 10 güne çıkarıldı

Yeni düzenleme yalnızca anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de kapsadı.

Yapılan değişiklikle özel sektörde çalışan babaların izin süresi kamu çalışanlarıyla eşitlenerek 10 güne çıkarıldı.

Koruyucu aile olacak vatandaşlara da süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla 10 gün izin hakkı tanındı.

Başvuru süreçlerine ilişkin teknik detayların ilerleyen günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor.

Bakan Göktaş’tan “Aile ve Nüfus On Yılı” vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uygulamanın aile politikaları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Göktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz.”

Düzenlemeye destek veren milletvekillerine teşekkür eden Göktaş, “Bu sürece destek veren AK Parti Grubu’muz ve Cumhur İttifakı’mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun.” değerlendirmesinde bulundu.