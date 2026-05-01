İstanbul merkezli operasyon: 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda, elebaşılığını Coşkun Necati Arabacı’nın yaptığı şebekeye yönelik eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, Coşkun Necati Arabacı liderliğindeki suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi ağır suçlara karıştığı tespit edildi.

 Eş zamanlı operasyon ve gözaltılar

Örgüte maddi menfaat sağlamak amacıyla düzenli olarak para topladığı ve bu gelirleri örgütsel faaliyetlerin finansmanında kullandığı belirlenen zanlıların yakalanması için düğmeye basıldı.

İstanbul, İzmir ve Tunceli’de belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Operasyonun mali boyutunda ise suç gelirlerine ağır darbe indirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 780 milyon lira olan varlıklara el konuldu.

El konulan mal varlıkları şöyle sıralandı:

- 22 taşınmaz mülk,

- 7 motorlu araç,

- 8 şirket ve ortaklık payı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

