Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 29 tutuklama

Şanlıurfa merkezli operasyonda, aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak’ın da bulunduğu 29 şüpheli tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ait iş ve işlemler mercek altına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 24 Nisan’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belediye yönetimi ve ihale süreçleriyle ilgili ağır suçlamalar yöneltildi.

Kamu görevlileri ve esnaflar da listede

Gözaltına alınan 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında eski belediye başkanı, eski encümen üyeleri, birim personelleri ve ihalelere dahil olan esnafların da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Diğer 17 şüpheliden 14’ü adli kontrol şartıyla, 3’ü ise doğrudan serbest bırakıldı.

Örgüt kurma ve ihaleye fesat suçlaması

Operasyonun temelini oluşturan belediye kaynaklarının kullanımı ve ihale süreçlerine yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında şüphelilere yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. Soruşturma dosyasında şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve ihale ile sözleşme süreçlerine usulsüz müdahale anlamına gelen “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarıyla yargılanıyor.

Firari şüpheli aranıyor

Operasyonun ilk ayağında 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalanlarla birlikte adli süreç büyük oranda tamamlanırken, firari durumda olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
Vergi müfettişlerine “rüşvet” operasyonu: 11 gözaltı
#Gündem / 27 Nisan 2026
Uşak’ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı
Uşak’ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı
#Gündem / 26 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
İstatistiklerin gölgesinde soykırım: İsrail’in sistematik savaş suçları
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
İnşaat işçisinden örnek davranış: Camiyi kirletmemek için çözüm buldu
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
2006 Hamdi Karakuş dosyasında 12 gözaltı
Spor
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Penaltı kaçtı, kırmızı çıktı, aslan güldü: Galatasaray 3-0 Fenerbahçe
Gündem
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
Çanakkale’de 57. Alay’ın kahramanları anıldı
TOKİ’de büyük kura tamamlandı: İstanbul’da 100 bin konutun sahipleri belli oldu
TOKİ’de büyük kura tamamlandı: İstanbul’da 100 bin konutun sahipleri belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Adam Yaratmak" filminin galasına katıldı
