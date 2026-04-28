Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 29 tutuklama

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemine ait iş ve işlemler mercek altına alındı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 24 Nisan’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belediye yönetimi ve ihale süreçleriyle ilgili ağır suçlamalar yöneltildi.

Kamu görevlileri ve esnaflar da listede

Gözaltına alınan 46 zanlının adliyedeki işlemleri tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında eski belediye başkanı, eski encümen üyeleri, birim personelleri ve ihalelere dahil olan esnafların da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Diğer 17 şüpheliden 14’ü adli kontrol şartıyla, 3’ü ise doğrudan serbest bırakıldı.

Örgüt kurma ve ihaleye fesat suçlaması

Operasyonun temelini oluşturan belediye kaynaklarının kullanımı ve ihale süreçlerine yönelik usulsüzlük iddiaları kapsamında şüphelilere yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. Soruşturma dosyasında şüpheliler, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve ihale ile sözleşme süreçlerine usulsüz müdahale anlamına gelen “edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarıyla yargılanıyor.

Firari şüpheli aranıyor

Operasyonun ilk ayağında 28’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 51 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalanlarla birlikte adli süreç büyük oranda tamamlanırken, firari durumda olan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.