Uşak'ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı

Uşak’ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı

Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri silahlı saldırıya uğradı. İki polis yaralanırken birinin durumu ağır.

Uşak’ta polis ekibine silahlı saldırı: 2 yaralı

Uşak’ın Ulubey ilçesinde aile içi şiddet ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, bahçede saldırganın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayda iki polis memuru yaralanırken, durumu ağır olan bir polis memuru İzmir’e sevk edildi.

Ulubey ilçesi Dilaver Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, aile içi kavga ihbarını değerlendiren polis ekipleri belirtilen adrese ulaştı. Ekiplerin eve yaklaştığı sırada, E.R. isimli şahıs pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda polis memurları İ.Ş. ve E.E.A. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Dron destekli operasyon

Saldırının ardından olay yerinden kaçan E.R.’nin yakalanması için bölge genelinde dron destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı. Şüphelinin ilçe merkezindeki metruk bir binada saklandığı tespit edildi. Binadan polise ateş açmaya devam eden zanlı için bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren ikna çalışmalarının ardından E.R. silahıyla birlikte teslim oldu.

Yaralı polisin durumu kritik

Saldırıda yaralanan polis memurlarından E.E.A., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan İ.Ş. ileri tetkik ve tedavi için İzmir’e sevk edildi.

Ulubey İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Uşak Valisi Serdar Kartal, yaşanan menfur saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili bir şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan şahıs tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir’e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan şahıs da bizim özel harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor.”

