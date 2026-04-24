Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 47 şüpheli gözaltında

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemlerine ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.
İnceleme 5 yıllık süreci kapsıyor
Operasyonun odağında kayyum dönemi ile 2019-2024 yılları arasındaki yönetim süreci yer aldı. Bu dönemde gerçekleştirilen kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve yolsuzluklara karışıldığı iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi.
Belediye yönetiminden çok sayıda isim listede
Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra belediyenin üst düzey yönetim kadrosunda görev alan çok sayıda kişi bulunuyor. Listede belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin yer aldığı öğrenildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete sevk edildi. Soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade ed