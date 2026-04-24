GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
BRAND TEST AUTO
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
12:18 Bakan Tekin: “Yapay zeka desteğiyle rehberlik sistemimizi daha güçlü bir hale getireceğiz”
11:15 Formula 1 İstanbul’a geri dönüyor
11:09 Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 47 şüpheli gözaltında
23:19 Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
22:49 6 Şubat depremlerinde firar eden müteahhit Tayland’da yakalandı
21:52 Türk Yıldızları’ndan Çanakkale semalarında nefes kesen gösteri
21:26 Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
21:18 DSA 2026’da Türkiye, savunma sanayisini dünyaya tanıttı
Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 47 şüpheli gözaltında

Halfeti Belediyesine yolsuzluk operasyonu: 47 şüpheli gözaltında

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçe belediyesinde, geçmiş dönemlere ait ihale süreçlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda, eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın da aralarında bulunduğu 47 kişi, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi:
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda harekete geçen Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti Belediyesinin önceki yönetim dönemlerine ilişkin kapsamlı inceleme başlattı.

İnceleme 5 yıllık süreci kapsıyor

Operasyonun odağında kayyum dönemi ile 2019-2024 yılları arasındaki yönetim süreci yer aldı. Bu dönemde gerçekleştirilen kamu ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı ve yolsuzluklara karışıldığı iddiaları üzerine soruşturma derinleştirildi.

Belediye yönetiminden çok sayıda isim listede

Gözaltına alınanlar arasında eski belediye başkanı Şeref Albayrak’ın yanı sıra belediyenin üst düzey yönetim kadrosunda görev alan çok sayıda kişi bulunuyor. Listede belediye başkan vekilleri, başkan yardımcısı, encümen üyeleri, birim müdürleri, mühendisler ve teknik personelin yer aldığı öğrenildi.

Şüpheliler emniyete götürüldü

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete sevk edildi. Soruşturmanın kapsamının genişletilebileceği ifade ed

#operasyon
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Spor
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.