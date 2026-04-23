DSA 2026’da Türkiye, savunma sanayisini dünyaya tanıttı

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSA 2026 Fuarı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Asya-Pasifik bölgesinin önde gelen savunma ve güvenlik organizasyonları arasında yer alan fuara 43 firmayla katıldıklarını ifade eden Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DSA 2026 kapsamında, yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası paydaşlarla buluşturduk. Onlarca heyetler arası görüşme gerçekleştirdik, 8 imza töreniyle iş birliklerimizi somutlaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda savunma sanayimizin küresel ölçekte etkinliğini artırmayı sürdürüyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."