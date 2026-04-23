Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukların gözyaşlarını dindirmek için mücadele ediyoruz"

27 farklı ülkeden gelen yüzlerce çocuğu Beştepe’de ağırlayan Erdoğan, programda küresel barışa dikkat çekerek savaşların en ağır yükünü çocukların taşıdığını ifade etti.

Salonu dolduran misafirler ve çocukları büyük bir ilgi ve muhabbetle selamlayarak konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı bu organizasyonun kalıcı dostluklara zemin hazırladığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan çocuklara yönelik şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal'le birlikte tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kere daha şükranla anıyorum.”

“Millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık”

TRT tarafından bu yıl 48’incisi düzenlenen şenliklerin “Gelecek Çocukların” temasıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, 23 Nisan’ın milli iradeyle kurduğu güçlü bağı ve çocuklara bırakılacak en önemli mirası vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili çocuklar, sevgili misafirler; 23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı, Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih aynı zamanda dün ziyaret ettiğiniz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılış günüdür. Gazi Meclisimizin kuruluş gününün Çocuk Bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor. Bakın, millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. İstiklal Harbimizi her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik. Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri, şüphesiz milli iradenin egemenliği, yani Cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz. Savaşın, çatışmanın, kavganın, yokluk ve yoksulluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamak sizlerin en doğal hakkıdır. Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak, ister bölgemizde ister başka yerde olsun, bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor; acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var: Dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır.”

Çocuklara, geleceğin mimarları olduklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, umutsuzluğa kapılmadan yollarına devam etmeleri gerektiğini vurgularken, kardeşlik bağlarının önemine dikkat çekerek konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Sevgili yavrular; insanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Şunu özellikle bilmenizi isterim; sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Şunu da hiçbir zaman unutmayın sevgili çocuklar; her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim adamı, öğretmen, zanaatkar, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bizler hepimiz insanlık ailesinin birer üyesiyiz. Konuştuğunuz diller farklı olsa da sevginin, dostluğun dili birdir. Kardeşliğin, dayanışmanın, paylaşmanın dili aynı şekilde birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın.”

“Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum”

Konuşmasının son bölümünde çocuklara dijital dünyanın risklerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz hafta yaşanan acı olaylara da değinerek konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Son olarak; sizlerden dijital dünyanın uçsuz bucaksız koridorlarında gezinirken tehlikelere karşı çok dikkatli olmanızı, karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir, sizin en doğal hakkınızdır; ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum. Bu düşüncelerle sizlere veda etmeden önce, geçen haftaki saldırılarda hayatını kaybeden öğrencilerimizi ve Aybüke öğretmenimizi rahmetle yad ediyor, acılı ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim hiçbir ülkeye ve millete böyle acılar yaşatmasın diyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kere daha tebrik ederken, ailelerinize ve arkadaşlarınıza bizlerden kucak dolusu selam götürmenizi siz çocuklarımızdan rica ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Tüm güzellikler siz çocukların olsun.”