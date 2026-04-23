Muğla’da 23 Nisan’da askeri gemiler ziyarete açıldı

Marmaris Limanı’nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG Tufan gemisi, Marmaris Yat Limanı’nda ise Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu vatandaşların ziyaretine açıldı. Ziyaretçiler, botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.
Bodrum’da Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina’da kapılarını ziyaretçilere açtı. Sahil Güvenlik TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi’nde ziyaretçileri kabul etti. Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemileri incelerken, askeri personelden gemi hakkında bilgi aldı.
Fethiye’de Kılıç sınıfı hücumbot TCG Zıpkın, Fethiye Limanı’nda ziyaretçileri ağırladı. Sahil Güvenlik TCSG-65 botu da Belediye İskelesi’nde vatandaşların ziyaretine açıldı.
Aileler çocuklarıyla gemileri gezerken, bazı okullar da öğrencilerini gruplar halinde askeri gemilerle buluşturdu.