5 soruda yeni dijital dönem: 15 yaş altına sosyal medya ve oyun düzenlemesi

Sosyal ağ sağlayıcılarından oyun platformlarına kadar geniş bir alanı kapsayan düzenleme, yaş doğrulama sistemlerinden yaptırımlara kadar birçok yeni yükümlülük getiriyor.

İşte 5 soruda yeni düzenlemeye dair merak edilenler…

1- Çocuklara sosyal medya yasaklanacak mı?

Yeni düzenleme, 15 yaş altındaki çocuklar için tamamen yasak yerine “güvenli dijital alan” ve kontrollü kullanım modelini esas alıyor. Bu kapsamda yaş doğrulama sistemleri devreye alınarak çocukların gelişim düzeyine uygun olmayan içeriklere erişimi engellenecek.

“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”da yapılan değişiklikle, sosyal ağ sağlayıcıların 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması yasaklandı. Platformların bu yükümlülüğü yerine getirmek için yaş doğrulama dahil gerekli teknik tedbirleri alması zorunlu olacak.

Ayrıca 15 yaşını doldurmuş çocuklar için ayrı ve kontrollü hizmet modelleri geliştirilmesi öngörülürken, alınan tedbirlerin platformların internet sitelerinde yayımlanması da zorunlu tutulacak.

2- Ebeveyn denetimleri nasıl olacak?

Sosyal ağ platformlarına, ebeveynlerin kullanabileceği açık ve erişilebilir kontrol araçları sunma zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda geliştirilecek sistemler;

Hesap ayarlarının ebeveynler tarafından yönetilmesi,

Satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması,

Kullanım süresi takibi ve sınırlandırma gibi özellikleri içerecek.

Ayrıca platformların, kullanıcıları yanıltan reklamların önlenmesine yönelik ek tedbirler alması da zorunlu olacak.

3- Sosyal ağ sağlayıcılarına hangi yaptırımlar uygulanacak?

Türkiye’den günlük erişimi 10 milyonu aşan sosyal ağ sağlayıcıları, acil durumlarda verilen içerik kaldırma veya erişim engelleme kararlarını en geç 1 saat içinde uygulamakla yükümlü olacak.

Ayrıca bu kararların platformlar üzerinden yayımlanmaması için gerekli teknik önlemler alınacak.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde BTK tarafından önce idari para cezası uygulanacak. Cezanın tebliğinden sonra 30 gün içinde uyum sağlanmaması durumunda reklam yasağı devreye girecek. Bu kapsamda Türkiye’de vergi mükelleflerinin ilgili platformlara reklam vermesi ve yeni sözleşme kurması yasaklanabilecek.

İhlalin devam etmesi halinde ise BTK, internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50’ye kadar daraltılması için mahkemeye başvurabilecek.

Düzenlemenin yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor.

4- Oyun platformlarının yükümlülükleri neler?

Yeni düzenleme ile oyun platformlarına da önemli sorumluluklar getirildi. Buna göre platformlar, uygun yaş derecelendirmesi yapılmamış oyunları doğrudan sunamayacak. Derecelendirme bulunmaması halinde en yüksek yaş kriteri esas alınacak.

Platformların yükümlülükleri arasında;

Uygunsuz içeriklerin kaldırılması,

Ebeveyn kontrol sistemlerinin sunulması,

Satın alma ve abonelik işlemlerinin ebeveyn onayına bağlanması yer alıyor.

Ayrıca Türkiye’den günlük 100 binden fazla erişimi bulunan yabancı oyun platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması ve bu bilgiyi BTK’ye bildirmesi zorunlu olacak.

5- Yükümlülüklere uyulmaması halinde ne olacak?

BTK tarafından belirlenen usul ve esaslara uymayan platformlara önce resmi bildirim yapılacak.

Bildirim sonrası 30 gün içinde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde;

1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası,

Devamında 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında ikinci ceza uygulanabilecek.

İhlalin niteliğine göre ceza miktarı artırılabilecek.

İkinci cezaya rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda BTK, platformun internet trafiği bant genişliğinin yüzde 30’a kadar daraltılması için mahkemeye başvurabilecek.

Söz konusu düzenleme de yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek.