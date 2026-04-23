Bahçeli: “Egemenlik çocuklarla ebedileşti”

Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda TBMM’nin açılışının tarihi önemine dikkat çekti. Bahçeli, milli egemenliğin çocuklarla geleceğe taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Hakimiyet, millet nezdinde egemen kılınırken, çocuklarımızın varlığında ebedi kılınmıştır. TBMM’nin açılışının 106’ncı yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclis’in bütün kahramanlarını, İstiklal Harbi’nin aziz şehitlerini, gazilerimizi ve vatan uğruna fedakarlık gösteren bütün büyüklerimizi rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.”