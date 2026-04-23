AjansHaber Gündem Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı

Okulda silah iddiası: Sincan’da soruşturma başlatıldı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir ortaokulda ortaya atılan silah iddiası, hem velileri hem de öğrencileri tedirgin etti. İddiaya göre 5. sınıf öğrencisi, üç gün boyunca derslere tabancayla girdi. Olayın ortaya çıkmasının ardından okulda güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılırken, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi:
Sincan Andiçen Mahallesi’ndeki okulda yaşandığı öne sürülen olayda, öğrencinin dedesine ait olduğu iddia edilen silahla okula geldiği belirtildi. Durumun veliler tarafından fark edilip emniyete bildirilmesi üzerine polis ekipleri okula sevk edildi. Yapılan incelemelerde silaha el konulurken, öğrencinin ailesinden bazı kişiler gözaltına alındı. Ayrıca okul idaresinde görevli bazı isimlerin de ifadelerine başvurulmak üzere emniyete çağrıldığı öğrenildi.

Okulda yeni dönem: Şeffaf poşet uygulaması

Yaşanan gelişmelerin ardından okul yönetimi dikkat çeken bir önlem aldı. Öğrencilerin çantayla okula girişleri geçici olarak yasaklandı ve yerine şeffaf poşet uygulaması getirildi. Okul girişlerinde aramalar sıklaştırılırken, polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Tedirgin olan veliler ise çocuklarını okul kapısında beklemeyi tercih etti.

Veliler ve öğrenciler tedirgin

Olayın ardından okul yönetimi tarafından hayata geçirilen “şeffaf poşet” uygulaması sabah saatleri itibarıyla yürürlüğe girdi. Girişlerde yapılan sıkı kontroller ve polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, endişe duyan veliler çocuklarını yalnız bırakmamak için okul önünde beklemeyi tercih etti. Duruma şahit olan bir veli, yaşadıkları endişeyi şu sözlerle dile getirdi:
“Dün bazı olaylar olmuş. Bir çocuğun kesici alet ya da benzeri bir şeyle okulda geldiğini söylediler. Birkaç kişinin gözaltına alındığını belirttiler. Polisler okula gelmiş. Öğretmenlerden bazıları da ifade verecekmiş. Duyunca korktum. Normalde gelmezdim çıkış saatine ama bundan sonra oğlumu asla bırakmayacağım. Buradan da kızımı almaya gideceğim. Sabah öğrencilerin çantalarına baktılar. Bu haftalık öğrencilerin şeffaf poşetlerle gelmesini söylediler. Her gün de arama yapacaklarmış.”

“Arkadaşım karnında silahla geziyordu”

Okul içerisinde arkadaşının silahla dolaştığını gören diğer öğrenciler ise olayı anlattı. Sınıf arkadaşının karnında silah taşıdığını ve o an büyük bir panik yaşadığını belirten bir öğrenci, süreci şöyle aktardı: 

“Arkadaşım karnında silahla geziyordu. Gördüğümde çok korktum, hemen kaçtım oradan. Eline almış geziyordu silahla. Bugünden itibaren şeffaf poşetle okula geliyoruz. Güvenlik ve içinde ne olduğu görünsün diye böyle bir karar aldılar. Arkadaşımızı olaydan sonra hiç görmedim. Nerede bilmiyorum. Görünce korkudan elim ayağıma dolanmıştı.”

#Ankara
#okul
#saldırı
#sincan
