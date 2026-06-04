Sıfır Atık Forumu 2026 yarın İstanbul’da başlayacak

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın öncülüğünde küresel ölçekte yaygınlaşan Sıfır Atık Hareketi, iklim eylemini somut uygulamalara dönüştürmek amacıyla Sıfır Atık Forumu 2026 ile yeni bir aşamaya taşınıyor.

İstanbul Sıfır Atık Haftası’nın merkez programı olarak 5-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek forum, 183 ülkeden temsilcileri İstanbul’da buluşturacak. Programa 20’nin üzerinde devlet başkanı, 120’nin üzerinde bakan, 200’den fazla belediye başkanı, uluslararası kuruluşların temsilcileri, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan çok sayıda katılımcı iştirak edecek.

COP31 öncesi uluslararası iş birliği zemini oluşturacak

"Antalya'ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık" temasıyla yapılacak forum, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde uluslararası iş birliğini geliştirecek önemli platformlardan biri olarak öne çıkıyor.

Sıfır Atık Forumu 2026’da sıfır atık yaklaşımı yalnızca çevresel sorumluluk başlığı altında değil, sera gazı emisyonlarının azaltılması, kaynakların korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın hızlandırılması açısından etkili bir iklim eylemi aracı olarak değerlendirilecek.

İstanbul’da yapılacak temaslar, görüşmeler ve kurulacak ortaklıkların, Antalya’da düzenlenecek COP31 sürecine somut katkı sağlaması ve uygulama modellerinin geliştirilmesine zemin hazırlaması hedefleniyor.

Foruma 7 binden fazla misafir bekleniyor

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu 2026’ya 7 binden fazla misafirin katılmasının beklendiğini bildirdi.

Forum ve festivalle İstanbul’da geniş katılımlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Ağırbaş, şu ifadelerde bulundu:

"Sıfır Atık Forumu ve Sıfır Atık Festivali'yle 1 milyondan fazla insanımızı, 183 ülkeden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Daha yaşanabilir, daha müreffeh bir dünya için aralıksız olarak çalışmalarımız vatandaşlarımızla kol kola, omuz omuza devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'de enerji verimliliğini yüzde 10-15 artırabilirsek, Türkiye ekonomisine 10-15 milyar dolarlık katkı olur. Biz, bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda gıda israfı, enerji verimliliği, farklı farklı alanlarda çalışmalarımız devam edecek."