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AjansHaber Gündem İçişleri Bakanlığından karar: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığından karar: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, Anayasa ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri uyarınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığından karar: İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklanan Hürriyet hakkında idari işlem tesis edildiği bildirildi.

Açıklamada, Fatma Kaplan Hürriyet’in “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak” ve “Rüşvet Almak” suçlarından tutuklanmasının ardından, Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi kapsamında İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/102274 sayılı soruşturması kapsamında, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.07.2026 tarih ve 2026/611 sorgu sayılı kararı ile ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma’, ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak’ ve ‘Rüşvet Almak’ suçlarından tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İçişleri Bakanlığının kararıyla birlikte Fatma Kaplan Hürriyet, hakkındaki adli süreç devam ederken belediye başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılmış oldu.

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