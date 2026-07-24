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AjansHaber Gündem Netanyahu’dan Batı Şeria’da işgali derinleştirecek yeni talimatlar

Netanyahu’dan Batı Şeria’da işgali derinleştirecek yeni talimatlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde yaşanan ve 4 Filistinli ile 2 İsraillinin hayatını kaybettiği olayların ardından, bölgedeki işgali daha da derinleştirecek bir dizi yeni güvenlik ve yerleşim kararını hayata geçirdi.

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Netanyahu’dan Batı Şeria’da işgali derinleştirecek yeni talimatlar

Başbakanlık tarafından yapılan ortak açıklamada, Güvenlik Kabinesi üyeleri ve güvenlik birimleriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısının ardından İsrail Savunma Kuvvetlerine (IDF) çeşitli talimatlar verildiği bildirildi.

Alınan kararlar kapsamında, Tel köyü yakınındaki saldırının faili olduğu belirtilen kişinin evinin yıkılması, “güvenlik tehdidi” olarak değerlendirilen bölgelerde silahların toplatılması, Filistinlilere ait çalışma izinlerinin iptal edilmesi ve ilave güvenlik tedbirlerinin uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca Batı Şeria genelinde İsrail askerlerinin sayısının artırılması, kontrol noktaları ile ulaşım güzergahlarında yeni düzenlemeler yapılması ve İsrail’in “Yahudiye ve Samarya” olarak adlandırdığı Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerinin hızlandırılması talimatı verildiği belirtildi.

İsrail yönetimi, bölgede bulunan tarım yerleşimlerinin “yasallaştırılması” sürecinin hızlandırılacağını ve yeni yerleşim birimlerinin kurulması için çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Netanyahu ve Katz, saldırıda hayatını kaybeden Benayahu Mellet’in ailesine taziye mesajı iletirken, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu. Açıklamada güvenlik güçlerinin “terörle mücadelede tam yetkiyle hareket etmeye devam edeceği” belirtilerek, operasyonları aksatabilecek girişimlerden kaçınılması çağrısı yapıldı.

Batı Şeria’da gerilim

İsrail ordusu ile silahlı İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tel beldesi yakınlarında açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmiş, üçü ağır olmak üzere 4 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise olayda yaralanan 4 İsrailliden ikisinin yaşamını yitirdiğini, bir kişinin de ağır yaralı olduğunu açıklamıştı.

İsrail’in açıkladığı son kararlar, Batı Şeria’da askeri varlığın artırılması ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi nedeniyle bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

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