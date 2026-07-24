Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Stratejik ortaklık ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısıseneyidevnda ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yeni bir yol haritası oluşturulduğunu ifade etti.

Erdoğan, ilk fırsatta Özbekistan’a gerçekleştireceği ziyarette yapılacak temaslarla iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da ileri taşınacağını vurguladı.

TDT Zirvesi ve COP31 daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında Türkistan’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde Aile Meclisi’ni güçlendirecek önemli kararlar alındığını belirterek, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde bu adımların daha da ileri taşınmasının hedeflendiğini kaydetti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet etti. Erdoğan ayrıca Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.