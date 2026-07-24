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AjansHaber Gündem AK Parti ile DEM Parti’den Meclis’te “Terörsüz Türkiye” görüşmesi

AK Parti ile DEM Parti’den Meclis’te “Terörsüz Türkiye” görüşmesi

AK Parti ve DEM Parti heyetleri, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldi.

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AK Parti ile DEM Parti’den Meclis’te “Terörsüz Türkiye” görüşmesi

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin başlıkların ele alındığı ve tarafların süreç hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

AK Parti heyetinde Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı. DEM Parti heyeti ile gerçekleştirilen görüşmede, sürecin mevcut durumu ve izlenecek yol haritasına ilişkin değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.

Görüşmenin ardından taraflardan toplantının içeriğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Meclis’teki temasların, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında siyasi partiler arasında yürütülen istişare trafiğinin bir parçası olduğu ifade edildi.

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