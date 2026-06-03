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AjansHaber Gündem AK Parti’de dört il başkanlığında görev değişikliğine gidildi

AK Parti’de dört il başkanlığında görev değişikliğine gidildi

AK Parti, il teşkilatlarında yapılan değerlendirmeler sonucunda Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirdi. AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, değişikliğin teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve partinin şehirlerdeki siyasi varlığının güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

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AK Parti’de dört il başkanlığında görev değişikliğine gidildi

Açıklamada, yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa süre içerisinde görevlerine başlayacağı ifade edilirken, görevlerini devreden il başkanlarına da teşekkür edildi.

AK Parti açıklamasında, teşkilat çalışmalarının Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sürdürüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam.”


 

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