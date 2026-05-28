DEM Parti heyetinden AK Parti’ye bayram ziyareti

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ve Parti Meclisi Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, AK Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti heyetini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Abdullah Uçan karşıladı.

"Bu sürecin ülkemiz adına barışa ve demokratikleşmeye vesile olmasını diliyoruz"

Bayramlaşma ziyaretinde Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine işaret eden DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahfuz Güleryüz, barış ve demokratikleşme hedefi doğrultusunda toplumsal kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"Biz, bu sürecin ülkemiz adına barışa ve demokratikleşmeye vesile olmasını diliyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu süreçte sadece bizlerin değil bütün toplumsal dinamiklerinin sorumluluk almasını, Türkiye'nin barışı, huzuru ve ortak geleceği için eşit yurttaşlık temelinde yeniden bir inşa için sorumluluk almasını arzu ediyoruz. Sorunlar, problemler yaşadık ama tarihimiz güçlü çıkışların yapılabileceğinin de ortak tarihine sahip. Dolayısıyla bu sorunlarımızı demokrasi kültürü içerisinde birbirimizin farklılıklarını bir zenginlik olarak kabul ederek, demokratikleşmeyi arzulayan bir toplumun neferleri olarak sorumlulukla bu süreçten çıkacağımıza inanıyoruz."

"Meselemiz, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da Türkiye'nin ve dünyanın önemli değişim süreçlerinden geçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bakıldığında, ABD ve İsrail'in İran'a müdahalesini düşündüğümüzde Türkiye'nin neden iç cephesinin güçlü olması gerektiği, neden birlik beraberliğinin önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında tarihi vurguları yapmakta. Sayın Devlet Bahçeli çok tarihsel bir konumda yer almakta. Biz de Cumhur İttifakı olarak bu konuda çok önemli adımların atılmasına öncülük etmekteyiz. Tarihi bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Önce komisyonun kurulması, adaya ziyarete gidilmesi ve komisyonumuzun raporunun çıkması çok tarihi adımlardı. Bu noktada adımların atılmasını çok önemli buluyoruz. Burada sadece silahların elden değil zihinlerden de bırakılmasının önemine bir kez daha vurgu yapılması gerekiyor. Meselemiz, Türkiye'nin demokrasi standardını yükseltmek, sorun çözme yeteneğini artırmak ve Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımaktır. Türkiye bunu başarabilir, bizim inancımız buna tamdır."

DEM Parti Genel Başkan Yardımcısı Güleryüz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin olumsuz etkilenmemesi için bir an önce doğru bir mimariyle yürütülmesi gerektiğine inandıklarının altını çizerek, hükümetin bu süreçte yol haritasını hayata geçirmesi beklentisi içerisinde olduklarını aktardı.

"İç cepheyi güçlendirmek sadece Türkiye'nin iç toplumsal kardeşliği bakımından değil bölge bakımından da tarihi önemdedir"

Sürecin bundan sonraki aşamasında somut adımların önem kazandığını vurgulayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, "Silahların bırakılması, tespit ve teyit meselesi, bu çağrılara uygun olarak hareket edilmesi, yasaların çıkarılması gibi adımlar çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bu konuya vurgu yapmaktadır. Sayın Bahçeli bu konuda çok önemli sözler söylemekte. Bu meselenin çözülmesini isteyenler var, çözülmesini istemeyen içeriden ve dışarıdan birtakım odaklar var. Dolayısıyla iç cepheyi güçlendirmek sadece Türkiye'nin iç toplumsal kardeşliği bakımından değil bölge bakımından da tarihi önemdedir." dedi.