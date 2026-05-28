Bakan Yumaklı’dan orman yangınlarına karşı uyarı: “Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı. Kastamonu Valiliğinde gerçekleştirilen törene Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı

“Dünyada tek bu zulme, haksızlığa karşı koyan ülkeyiz”

Bakan Yumaklı, Gazze'de yaşananlara ve Müslüman coğrafyalarda devam eden çatışmalara değinerek, "964 gün Gazze'de toplum katiller sürüsü tarafından soykırıma maruz bırakıldı. Hala da devam ediyor. 4 aydır devam eden başka bir savaş var. Bunların hepsi Müslüman coğrafyalarda tezahür eden, içimizi yakan olaylar. Bütün bunlar için ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyada tek bu zulme, haksızlığa karşı koyan ülkeyiz. Ancak bunun bize vermiş olduğu başka bir mesaj var. O da ne iş yapıyorsanız yapın, hangi sorumluğa sahip olursanız olun, bu ülke için, bu ülkenin insanları için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben buradan güçlü ülkemizin çok daha ileri gitmesi için, durumunu, pozisyonunu daha iyi hale getirmek için her birimize düşen vazifeyi, sorumluluğu tekraren başta bizlere olmak üzere hatırlatmak istiyorum." dedi.

“Gençlerimize örnek olmamız gerekiyor”

Bayramların yalnızca tatil olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Bayramların bizim için başka bir önemi var. En kötü zamanımızda da en güzel zamanımızda da bir araya gelip kucaklaşıyoruz. Son zamanlarda bayramlar biraz tatil olarak algılanmaya başladı. Bizler büyükleri olarak genç kardeşlerimize, evlatlarımıza bayramın aslında yüz yüze bir merhabalaşmanın, o güzel anın yaşanmasının önemini anlatmamız, onlara örnek olmamız gerekiyor."

Trafik güvenliği ve orman yangınları için uyarı

Bayram ziyaretleri dolayısıyla yollardaki yoğunluğa işaret eden Yumaklı, sürücülerden trafik kurallarına dikkat etmelerini istedi. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmeye başladığını hatırlatan Yumaklı, geçen yıl orman yangınlarıyla mücadelede yoğun bir süreç yaşandığını aktararak, yangınların önlenmesinde toplumsal duyarlılığın önemine dikkati çekti.

Yumaklı, vatandaşlara yönelik uyarı ve çağrısını şu ifadelerle aktardı:

"Gelirken de fark ettik, trafik oldukça yoğun. Araç sürecek, ziyarete gidecek ve dönecek olanlar lütfen araçları dikkatli sürsünler. 5 dakika, 10 dakika geç gitmenin bir önemi yok. Onun için biraz daha erken yola çıksalar sorun çözülüyor. Havalar da çok hızlı bir şekilde ısınmaya başladı. Geçtiğimiz yıl çok yoğun bir şekilde yeşil vatanımızda, ormanlarımızda çıkan yangınlara müdahil olduk. Hep söyledik, orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru o yangınların çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ben buradan ülkemin bütün insanlarına daha fazla hassasiyet, bizlerle dayanışmayı istirham ediyorum."

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da yaptığı selamlama konuşmasında katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı.