28 Mayıs 2026 Perşembe
KDK, vatandaşlara gönderilen yasa dışı bahis mesajlarına karşı ek önlem istedi

KDK, vatandaşlara gönderilen yasa dışı bahis mesajlarına karşı ek önlem istedi

Üyeliği bulunmadığı halde bahis ve sanal kumar sitelerinden mesaj alan kişinin başvurusunu inceleyen KDK, istenmeyen ileti ve aramaların engellenmesine yönelik ek önlemler alınması için harekete geçti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), üyeliği bulunmamasına rağmen bahis ve sanal kumar sitelerinden telefonuna mesaj gönderilen kişinin başvurusu üzerine, istenmeyen kısa mesaj ve aramalara karşı ilave tedbir alınması yönünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) tavsiyede bulundu.

KDK'nin kararında yer alan bilgilere göre, farklı numaralardan tanıtım ve reklam içerikli mesajlar alan kişi, bu iletilerin engellenmesi talebiyle GSM operatörüne başvurdu.

Operatör nezdindeki girişiminden sonuç alamayan kişi, kendisine mesaj gönderen numaraları e-Devlet üzerinden engellemeye çalıştı. Buna karşın özellikle bahis sitelerinden gelen mesajların devam etmesi üzerine, gerekli işlemlerin yapılması ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebiyle KDK'ye müracaat etti.

BTK'ye ilave tedbir alınması yönünde tavsiye

Başvuruyu değerlendiren KDK, kişinin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir bağının bulunmadığını tespit etti.

Kurum, başvurucunun mağduriyetinin giderilmesi ve benzer durumlara karşı ek tedbirler geliştirilmesi amacıyla BTK'ye tavsiye kararı verilmesine hükmetti.

KDK ayrıca karar örneğinin, gereğinin yerine getirilmesi için Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne tebliğ edilmesini karara bağladı.

İletişim bilgilerinin irade dışında kullanıldığına dikkati çekildi

KDK'nin kararında, başvurucunun yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleriyle herhangi bir ilişkisinin bulunmamasına rağmen iletişim bilgilerinin yasa dışı yöntemlerle elde edildiği ve bilgisi ile iradesi dışında kendisine kısa mesajlar gönderildiği belirtildi.

Kararda, başvurucunun yanı sıra benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesinin gerektiğine işaret edildi.

Bu alandaki hak ihlallerinin önüne geçilmesi, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlanmasının engellenmesi amacıyla gerekli hukuki, idari ve teknik önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi.

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı

İşletmecilerin, kullanıcılarına ait kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için hem teknik hem de idari tedbirleri hayata geçirmesi gerektiği vurgulanan KDK kararında, "Kişisel veriler işlenirken, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi zaruridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilmesi şarttır." değerlendirmesi yapıldı.

Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi istendi

Kararda, 2025/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı'nın yer aldığı hatırlatıldı.

KDK, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede ilgili kurumların ortak çalışmalarının önemine işaret ederek, "İlgili kurum ve kuruluşlarca yapılacak ortak çalışmalar doğrultusunda, konunun çözümü adına yürürlüğe giren uygulama ve düzenlemelerin gözden geçirilerek, ilave tedbirlerin alınması gerekir." ifadelerini kullandı.

