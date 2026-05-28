Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesidir." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın harp başlıklı atış testlerini tam isabetle tamamladığını bildirdi.

Milli füzelerde seri üretim süreci başladı

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın doğrulama süreçlerindeki son aşamanın başarıyla geçildiğini belirten Bakan Kacır, milli hava-hava füzelerinin seri üretim sürecine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

“Ülkemize hayırlı olsun”

Milli hava-hava füzelerinin geliştirilmesinde görev alan mühendis, teknisyen ve paydaşların katkısına dikkati çeken Kacır, başarıda emeği bulunanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara."

Türkiye, küresel zorluklara rağmen üretim gücünü artırıyor
Bayramın ilk gününde 13 bin 513 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı
Malatya'da korkutan deprem: Pütürge 4 büyüklüğünde sallandı
Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da arefe günü klasiği değişmedi: Firari kurbanlıklar trafiği kilitledi
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada 9 şüpheli tutuklandı
Devlet Bahçeli'den Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: "Yeni dönemin parlayan yıldızlarından birisi Türkiye'miz olacaktır"
Bakan Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı: "Daha fazla hassasiyet istirham ediyorum"
KDK, vatandaşlara gönderilen yasa dışı bahis mesajlarına karşı ek önlem istedi
