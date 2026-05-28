Milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli hava-hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladığını belirterek, "Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi." ifadesini kullandı.

Milli füzelerde seri üretim süreci başladı

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın doğrulama süreçlerindeki son aşamanın başarıyla geçildiğini belirten Bakan Kacır, milli hava-hava füzelerinin seri üretim sürecine ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:

"GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN en son testlerinde gerçek harp başlığıyla hedefleri tam isabetle vurarak doğrulama süreçlerini başarıyla tamamladı, seri üretim süreçleri başladı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi."

“Ülkemize hayırlı olsun”

Milli hava-hava füzelerinin geliştirilmesinde görev alan mühendis, teknisyen ve paydaşların katkısına dikkati çeken Kacır, başarıda emeği bulunanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE'mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara."