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AjansHaber Gündem Çankaya Belediyesi soruşturmasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Çankaya Belediyesi soruşturmasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada daha önce de 25 şüpheli tutuklanmıştı.

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Çankaya Belediyesi soruşturmasında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çankaya Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklanırken, 1 zanlı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, “suç örgütü kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen dosyada daha önce 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan ve aralarında Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut’un da bulunduğu 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Hasan Karabulut’un da aralarında bulunduğu 2 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı
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